A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) protocolou nesta segunda-feira (9) um convite para ouvir o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius de Carvalho, sobre as denúncias de assédio sexual recebidas pelo órgão contra servidores públicos federais.

O tema veio à tona após a demissão do ex-ministro Silvio Almeida da pasta de Direitos Humanos em decorrência de acusações de assédio sexual, entre elas contra a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial).

O convite foi protocolado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS). A ideia de encaminhar um convite, e não uma convocação, busca diminuir resistências e facilitar a aprovação no colegiado.

De acordo com o painel Resolveu? da CGU, foram habilitadas 453 denúncias de assédio sexual neste ano, de um total de 657. Em 2023, foram 920 habilitadas, ante 513 em 2022 e 178 em 2021.

Na justificativa, a senadora, ex-ministra de Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro (PL), afirma que o comparecimento do ministro é necessário por causa do "crescimento assustador do número de denúncias".

"O país não pode ser calar ao se deparar com tantos casos de violência declarada dentro do serviço público federal", diz. "Cumpre ressaltar que quem sofre assédio já tem uma imensa dificuldade de denunciar aos órgãos competentes. Dessa forma, a apuração das denúncias feitas de forma célere é essencial para tentar extirpar a violência, uma vez que inibe o assediador de cometer o crime."