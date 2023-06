São Paulo

Em meio a uma guerra entre governistas e oposição, o relator da CPI do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) na Câmara dos Deputados, Ricardo Salles (PL-SP), protocolou nesta terça (20) um pedido de convocação do presidente da Suzano, o empresário Walter Schalka.

Salles, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Jair Bolsonaro, defendeu interesses do agronegócio e, na sua gestão, atacou o MST.

Walter Schalka, presidente da Suzano - Divulgação/Suzano

Na CPI, o atual deputado quer que Schalka apresente um relato sobre a invasão ocorrida em quatro fazendas da companhia de celulose.

Três fazendas, invadidas em fevereiro, estão localizadas nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, extremo sul da Bahia. A quarta, invadida em abril, fica em Aracruz (ES).

O deputado afirma que uma das alegações do MST era a de que as terras estavam improdutivas e, por isso, exigiam a desapropriação para reforma agrária.

"Ocorre que, diferentemente do que alegou o MST, todas as fazendas são produtivas e fornecem matéria-prima para o desenvolvimento das atividades da empresa que, por sua vez, emprega milhares de pessoas direta e indiretamente, além de promover ações afirmativas para funcionários e preservação do meio ambiente", afirma Salles.

A movimentação dos sem terra gerou mal-estar no governo, que precisou intervir para evitar que uma crise estourasse no Palácio do Planalto, aprofundando o desgaste com o agronegócio.

À época, a Suzano afirmou que as propriedades da Bahia foram danificadas pelos membros do movimento.

Nas últimas semanas, outros deputados da comissão também sugeriram a convocação de diretores da Suzano para comentarem sobre as invasões. Os requerimentos ainda não foram votados.

A Suzano não se manifestou até o momento.

Com Diego Felix