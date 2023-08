São Paulo

Se o MST (Movimento Sem Terra) fosse uma empresa de leite, seria 50% maior que a líder Piracanjuba e teria o porte de duas Nestlé. Estaria entre os 30 maiores produtores de arroz. Mas o diretor de produção, Diego Moreira, diz que não precisa de supermercados e que o foco é matar a fome.



Quanto o MST produz e quanto fatura por ano?

Temos mais de 500 mil famílias assentadas, 60 mil acampadas. Difícil dimensionar.

Não cogitam um "MST empresa"?

MST não é marca, não é empresa, não tem CNPJ. São várias cooperativas ligadas a assentamentos, cada uma com seu faturamento. Em São Miguel do Oeste (SC), por exemplo, temos uma de leite com faturamento alto e que distribui o dinheiro para os sócios.

Diego Moreira, dirigente de produção nacional do MST - Divulgação

Não chegarão aos grandes supermercados?

Nossos produtos são conhecidos: o arroz orgânico, o leite Terra Viva. Eles estão nos supermercados. Não temos preconceito, mas estar lá é consequência, não é condição para a luta.

Qual luta?

São 33 milhões de pessoas com fome e 120 milhões que não se alimentam adequadamente. É razoável que qualquer governo que tenha compromisso com a sua população tenha uma política de abastecimento nacional.

Como o governo faria isso?

Tudo que fizemos até hoje é esforço das famílias, sem muito apoio. Assim como o estado subsidia o agronegócio com Plano Safra e com exoneração fiscal, deveria fazer isso para produção de alimento orgânico. Se tivéssemos proporcionalmente o apoio e o subsídio que o agronegócio tem, certamente estaríamos em condição melhores.

O MST ocupou terras da Suzano. Isso não prejudica?

O principal objetivo do MST é fazer a reforma agrária e produzir alimento para matar a fome. A ocupação é para pressionar que a Constituição seja cumprida.

Mas hoje existe uma CPI.

É uma CPI para criminalizar o MST, mas também para acuar o governo, para que ele não fortaleça a reforma agrária. Em relação a isso, acho que estão sendo exitosos. Mas querem usá-la para negociar a absolvição dos crimes que eles [integrantes da comissão] cometeram no 8 de janeiro. A sociedade sabe disso. Independente do relatório, da condenação da CPI, já fomos absolvidos pelo povo.

Raio-X | Diego Moreira

Carreira: Diego Moreira se tornou dirigente nacional do MST pelo setor de produção de alimentos orgânicos neste ano. Assentado na região norte do Paraná, sua militância teve início no estado com a formação de novos quadros para o movimento.