Brasília

A representação do subprocurador de Contas do MP junto ao TCU (Tribunal de Contas da União), Lucas Furtado, tumultuou uma negociação que vinha sendo conduzida, nos bastidores, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre investimentos mínimos em saúde e educação.

Com a sanção do arcabouço fiscal, passou a vigorar a regra que atrela o piso das despesas ao crescimento das receitas, sendo 15% da Receita Líquida Corrente destinada à saúde e 18% da Receita Líquida de Impostos para a educação.

O subprocurador de Contas do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado - Renato Araújo - 31.mai.2011/Agência Brasil

Se o entendimento do TCU for de que a regra para o piso é essa, faltará dinheiro para despesas em outras áreas, algo que o Planalto e o PT querem evitar.

Em sua representação à Corte de Contas, Furtado pediu que o TCU não aplicasse essa regra constitucional neste ano devido à mudança da âncora fiscal.

Segundo relatos, Haddad vinha se articulando com o ministério do Planejamento para fechar uma proposta, mas foi atropelado pela representação do subprocurador de contas junto ao TCU.

O processo foi distribuído para o ministro Augusto Nardes e, a partir de agora, segue o rito normal.

Com Diego Felix