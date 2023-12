São Paulo

O MoveInfra, associação que reúne as seis maiores empresas de infraestrutura do país, assina nesta quinta-feira (14) um acordo com o Infra Women Brazil (IWB) para promover maior participação de mulheres no setor de infraestrutura logística.

A parceria prevê a realização de estudos, intercâmbios de experiências e informações técnicas, bem como a realização de encontros e implementação de boas práticas nas empresas.

Natália Marcassa, CEO do MoveInfra - Jorge Araújo - 24.nov.2015/Folhapress

O protocolo de intenções será assinado durante um evento promovido pelo MoveInfra, em Brasília, com lideranças do setor público e privado.

Comandado por Natália Marcassa, o MoveInfra reúne empresas como a CCR, EcoRodovias, Hidrovias do Brasil, Rumo, Santos Brasil e Ultracargo. Já o IWB é um grupo com mais de 1.500 representantes dos diversos setores de infraestrutura e debate medidas para incentivar a presença feminina no ramo.

Com Diego Felix