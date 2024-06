São Paulo

A Yduqs, uma das maiores empresas de educação do país, afirma ter negociado mais de R$ 80 milhões em dívidas através do Desenrola Brasil. Cerca de 40 mil negociações foram feitas com ex-alunos que tiveram seus débitos regularizados com descontos.

Lançado pelo governo federal no ano passado, o Desenrola Brasil serviu como um canal de recuperação de crédito para a população que ganha até dois salários-mínimos resolver pendências financeiras contraídas entre 2019 e 2022.

O Desenrola Brasil é um programa do governo federal - Reuters

No caso da Yduqs, os ex-alunos conseguiam renegociar dívidas das marcas Estácio, Ibmec e Wyden, que integram o conglomerado de educação.

Segundo a companhia, os critérios de elegibilidade para a renegociação foram estabelecidos levando em conta faixas de salário e tempo de dívida.

Dessa forma, cada devedor recebeu descontos de forma individualizada.

Dados do governo federal apontam que mais de 8,7% da inadimplência entre a população mais pobre foi renegociada no programa. Entre maio de 2023 e março de 2024, período em que ficou ativo, 15 milhões de pessoas resolveram mais de R$ 53 bilhões em dívidas.

com Diego Felix