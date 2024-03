Los Angeles (EUA)

É na varanda de sua nova mansão em Beverly Park que Sofía Vergara recebe a estilista Martha Medeiros, referência em criações de alta-costura em renda, na tarde da quarta-feira (13), em Los Angeles.

Diante da visão de um corset branco, uma das dezenas de peças que a brasileira levou para a cliente famosa, a estrela colombiana exclama: "Esse é para meu próximo casamento".

Aos 51 anos e recém-separada de Joe Manganiello, Sofia faz um pedido para a estilista escolhida para fazer um dos modelos usados no matrimônio com o ator de True Blood há sete anos.

"Martha, me arruma um marido brasileiro. E rico, por favor!", brinca a também jurada de "American Got Talent".

Sofia Vergara prova corset criado pela estilista Martha Medeiros, durante visita à mansão da estrela colombiana, em Los Angeles, durante o lançamento do livro "Do Sertão a Hollywood", que tem prefácio da atriz - Alexandre Mesquita/Divulgação

As duas se comunicam em portunhol, no mesmo timing de comédia de uma diálogo que poderia ter sido escrito por roteiristas de "Modern Family", seriado que projetou a colombiana mundialmente.

A brasileira se coloca de bom grado não só como eventual cupido, mas indo além. "Venha ao Brasil conhecer as rendeiras que fazem essa arte", convida Martha, ao exibir a bela trama de renascença de um tomara-que-caia branco que trouxe na mala.

"O vestido de noiva já está pronto", informa a alagoana, ao tirar do cabide um modelo longo que consumiu 1 ano e dois meses de trabalho de rendeiras que fornecem a matéria-prima para suas criações dignas de tapete vermelho.

O rendado artesanal e sofisticado emociona Vergara, que descobriu a brasileira pelo Instagram. Encontro narrado no prefácio da biografia "Do Sertão a Hollywood" (Matrix Editora, 224 págs, R$ 59).

"Descobri quem era a designer e a perseguir até entrar em contato com ela", relata a atriz sobre o deslumbramento ao ver um lindo vestido de renda by Martha Medeiros em um post. ''No meu mundo, geralmente acontece o contrário. Os designers me perseguem."

A estrela mais bem paga da TV americana não só localizou Martha como encomendou um dos vestidos para o casório em 2016. Um divisor de águas na trajetória da alagoana, que a partir desse contato viu as portas de Hollywood se abrirem.

A entrega de um exemplar do livro, na versão em inglês, com dedicatórias minha e de Martha, é a razão da visita à atriz, que fez questão de nos receber em sua casa.

A estilista Martha Medeiros e a jornalista Eliane Trindade entregaram à Sofia Vergara um exemplar da versão em inglês da biografia "Do Sertão a Hollywood", que tem prefácio da estrela colombiana - Alexandre Mesquita/Divulgação

O encontro foi um dos compromissos da semana de lançamento em Los Angeles da biografia que conta a história de glamour, empreendedorismo e inclusão social da estilita brasileira.

Somos recebidas pelo empresário da atriz, Luis Balaguer. Martha agradece a deferência de ter um espaço na agenda concorrida na semana do Oscar, cuja cerimônia foi no domingo (10), e em meio ao lançamento mundial da série "Griselda".

Vergara é protagonista e produtora da série da Netflix que retrata a saga da narcotraficante colombiana Griselda Blanco, espécie de Pablo Escobar de saias.

"Parabéns pelo livro", elogia o assessor, ao folhear o exemplar de "From the Hinterland to Hollywood".

Ele nos recebe em uma das salas de estar da mansão avaliada em US$ 26 milhões, localizada em um condomínio de Beverly Park, nas colinas de Beverly Hills, onde moram outros astros como Sylvester Stallone, Denzel Washington e Eddie Murphy.

A lareira acesa aquece o ambiente que dá para a uma ampla varanda de onde se vê a piscina e a casa de hóspedes da propriedade no estilo toscano, com amplas arcadas, quadra de tênis e sala de cinema privativa.

Um quadro de Botero, o mais famoso artista contemporâneo da Colômbia, enfeita umas das paredes do alto até embaixo.

Na mesa de centro, um livro sobre a arte de Botero divide espaço com outros de Annie Leibovitz, Chanel e Tom Ford. Fotos em preto e branco da menina Sofia enfeitam mesinhas laterais.

Martha mostra a Balaguer um vídeo sobre suas andanças pelo agreste nordestino na busca pelas melhores rendeiras.

"O que dá sentido para tudo isso é divulgar esse trabalho em renda que transforma a vida de tantas mulheres no Sertão", diz a estilista.

Ela apresenta ao colombiano o projeto Mãos de Martha, seu legado na forma de uma escola de arte em São Miguel dos Milagres (AL).

A sala de estar se comunica com uma segunda, onde se destaca uma escultura gigante de um cavalo, também assinada por Botero.

Os espaços contam com peças de tapeçaria francesa do século 18 e lustres majestosos, conforme reportagem publicada pela revista Architectural Digest, na série Open Door.

Atravessamos a sala para chegar a uma espécie de camarim e quarto de provas de roupas, onde Martha deposita as novas criações feitas sob medida para a atriz.

Além da clássica bancada espelhada e com iluminação própria para maquiagem, o camarim doméstico tem dois espelhos gigantes e cabides repletos de peças icônicas e luxuosas de grifes internacionais.

As paredes são decoradas por fotos de Sofia em eventos com outros artistas, entre elas uma em preto e branco do encontro da colombiana com sua xará italiana Sophia Loren.

Ali, Martha e sua assistente, Kaline Vieira, costureira e bordadeira de mão-cheia, organizam na bancada os diversos corsets de renda – ricamente bordados e recamados com cristais.

Elas penduram os dois longos de tapete vermelho criados especialmente para a estrela da Hollywood.

O empresário de Sofía avisa que ela não vai ter tempo de provar as roupas naquele momento, pois precisa sair em seguida para um compromisso.

Dali a uns minutos, a dona da casa desce as escadas do andar de cima que leva aos 6 quartos e 10 banheiros da mansão. Como estrela que é, veste um modelo floral Dolce & Gabbana e se equilibra em um Louboutin salto 15.

"Martha, por onde andas? Não desapareça. Eu te amo", diz a anfitriã efusiva e calorosamente. As duas se abraçam com o carinho de uma relação que vai além de estilista/cliente famosa.

Sofía escolhe um dos corsets dispostos no sofá da ampla varanda que dá para os jardins, com belas fontes em mármore em uma propriedade que se espalha por 8.000 metros quadrados.

A atriz pega um dos tops, com renda texturizada em dourado, e molda a peça ao corpo. "Estou gorda. Não vai me servir", faz charme.

Martha, que se orgulha de ter uma fita métrica nos olhos, não errou na modelagem. O top se ajusta à perfeição à silhueta de Sofía, mesmo sobre a modelito da grife italiana escolhida para a aparição pública da atriz naquela noite.

Na prova improvisada, acontece um momento hilário e bem ao estilo espontâneo da colombiana, que levanta a saia para retirar a etiqueta da peça que a incomoda.

Ela também aprecia com calma os dois vestidos que Martha trouxe na mala. "Esse aqui é para Oscar", afirma a atriz, ao colocar o longo rosa-choque diante do corpo. O branco merece elogios rasgados e "foi reservado" para um novo casamento.

É quando a dona da casa vislumbra a mesa cuidadosamente montada com presentes que a brasileira trouxe para sua nova casa.

A estilista e a assistente organizam sousplats, guardanapos, copos e taças com motivos de renda da linha Martha Medeiros Home nos 12 lugares à mesa.

"Essa casa é melhor", avalia Martha. "É pequena, mas limpinha." As duas gargalham com os comentários. A estilista entrega a biografia em inglês, envolta em um laço e com flor de seda.

Sofía faz questão de posar para fotos com a biografada e a autora do livro lançando em dezembro do ano passado no Brasil. Agradecemos a disponibilidade e o carinho dela ao escrever um dos prefácios da obra.

"E se Deus quiser, vai virar filme", conta Martha, sobre as primeiras sondagens para levar a obra ao cinema.

"Eu vou fazer o papel de Martha Medeiros", diz a atriz. "E eu, o de Sofia Vergara", rebate Martha. Risos gerais.

É hora de a anfitriã e quiçá futura protagonista de "Do Sertão a Hollywood", o filme, correr para os estúdios da Netflix.

Bem no clima de cenas dos próximos capítulos de uma história real que parece ficção, Sofia se despede convidando Martha para retornar para a festa do seu aniversário de 52 anos em 10 de julho.

No dia seguinte, Sofia faz dois posts sobre a visita no seu Instagram, onde tem 34,8 milhões de seguidores.

"Ontem em casa com a primeira e única Martha Medeiros. Mal posso esperar para usar cada uma das peças que você fez para mim", escreveu a atriz na legenda que ilustra um carrossel de quatro fotos.

Nas imagens, ela aparece usando o corset dourado, apreciando os longos rosa e branco e com a mesa de jantar by Martha Medeiros.

A atriz faz ainda um segundo post sobre a biografia, ao lado da estilista e da escritora: "Muito honrada de ter escrito o prefácio deste bonito livro. Parabéns Eliane Trindade por essa maravilhosa e inspiradora história. Martha Medeiros, você é simplesmente a melhor!".