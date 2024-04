Criadas para promover a defesa dos aposentados, algumas entidades associativas na área previdenciária estão na mira da Justiça e do próprio INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Algumas delas estão se valendo de documento falsificado para obter o pagamento de mensalidades por meio de descontos consignados no valor da aposentadoria. Variando na faixa de R$ 45 por mês, muitas vezes o desconto passa desapercebido.

Um valor irrisório, mas quando é multiplicado no universo de aposentados em todo o Brasil a prática rende uma fortuna. Dependendo da quantidade de afiliados, essa pequena taxa mensal pode render até R$ 30 milhões por mês. Há entidades associativas que possuem cerca de 650 mil afiliados em sua base pagando todo mês um pequeno valor.

Sede do INSS

Pela acepção da palavra, associação civil tem o objetivo institucional de reunir um grupo de pessoas com objetivo não econômico.

No caso de associação de aposentados, há o intuito de defender os interesses e direitos dos aposentados, além de promover cursos e iniciativas nas áreas da cultura, educação e saúde.

Embora tenham natureza jurídica de entidade sem fins lucrativos, e devam ter finalidades de relevância pública e social, há associações que são uma mina de dinheiro, além de não agregarem tanto aos aposentados nos serviços que podem oferecer.

A estrutura física de algumas associações se limita a ter um escritório administrativo em uma cidade, mesmo descontado de aposentados em todo o Brasil, e promover eventualmente ações para se justificar como associação, reunindo poucos aposentados. Espécie de ação propositalmente articulada para justificar o ganho milionário mensal.

Em pesquisa no site do Judiciário com o nome das principais entidades, há associações que nunca protocolaram ação coletiva em favor dos seus afiliados, apesar de a área previdenciária ter bastante possibilidade para a defesa de direitos difusos e coletivos.

Não há problema algum de o aposentado aderir a determinada associação de forma onerosa. Geralmente, cobram uma taxa associativa dos associados ativos em torno de 2,7% a 3% do valor mensal da aposentadoria. Para isso, precisam preencher e assinar formulário e, sendo aceito, ser submetido ao INSS para ocorrer o desconto da mensalidade associativa.

A grande questão é que os descontos estão sendo feitos sem o consentimento do aposentado e o INSS, ao não cumprir seu dever de fiscalizar, contribui, assim, para que a fraude se concretize.

Não é por outra razão que tais casos, quando levados ao crivo do Poder Judiciário, terminam gerando condenação solidária entre a associação e o INSS, para ambos serem condenados no dano moral e na devolução do valor descontado.

Não bastassem diversas atribuições que o INSS possui, inclusive a averbação dos descontos de empréstimos consignados dos bancos, precisa também fazer o processamento de milhares de operações advindas das 29 associações previdenciárias existentes no país.

Em tese, o Instituto e o Dataprev teriam que checar a conformidade das informações dos termos de adesão ao desconto de mensalidade associativa, bem como conferir assinatura, número do CPF e o documento de identificação oficial, válido e com foto.

Na prática, essa análise não é feita a contento, o que viabiliza os descontos indevidos na renda de aposentados que não autorizaram a afiliação.

Em março, justamente para tentar diminuir tanta fraude, foi editada a Instrução Normativa INSS nº. 162, regulamentando e endurecendo as regras para efetivar os descontos de mensalidades associativas.

Uma das medidas é condicionar a realização do desconto mediante assinatura eletrônica avançada e reconhecimento biométrico.

Apesar do aperfeiçoamento das normas, o principal entrave aí é outro. O excesso de regulação, com leis, decretos e instruções normativas, não resolvem as fraudes na renda dos aposentados.

É necessário de fato melhorar a rotina de admissão de descontos, sejam eles de mensalidade associativa ou outro tipo de consignação.

Agora, espera-se que o INSS coloque em prática mais esse ato normativo, uma vez que, em todo o Brasil, milhares de aposentados sofrem com pequenos e indevidos descontos mensais, em detrimento do ganho milionário de algumas entidades associativas.

