Há algum tempo, a Coreia do Sul tem sido um estudo de caso impressionante sobre o problema da despovoação que assola o mundo desenvolvido. Quase todos os países ricos viram suas taxas de natalidade se estabilizarem abaixo do nível de reposição, mas geralmente isso significa algo em torno de 1,5 criança por mulher. Por exemplo, em 2021, os Estados Unidos tinham 1,7, a França 1,8, a Itália 1,3 e o Canadá 1,4.

A Coreia do Sul é distinta porque entrou em território abaixo do nível de reposição na década de 1980, mas ultimamente tem caído ainda mais —abaixo de uma criança por mulher em 2018, para 0,8 após a pandemia e agora, em dados provisórios para o segundo e terceiro trimestres de 2023, para apenas 0,7 criança por mulher.

Com a taxa de natalidade mais baixa do mundo, a Coreia do Sul vê crescer o número de instalações que proíbem crianças, como cafés, bibliotecas e galerias de arte - Yelim Lee - 20.jul.23/AFP

Vale a pena entender o que isso significa. Um país que mantém uma taxa de natalidade nesse nível teria, para cada 200 pessoas em uma geração, 70 pessoas na próxima —uma despovoação que excede o que a Peste Negra causou na Europa no século 14.

Repita o experimento em uma segunda troca geracional, e sua população original de 200 pessoas cairá abaixo de 25. Repita novamente, e você estará se aproximando do tipo de colapso populacional causado pela gripe fictícia em "A Dança da Morte", de Stephen King.

Pelos padrões dos colunistas de jornais, sou um alarmista da baixa taxa de natalidade, mas de certa forma me considero um otimista. Assim como o pânico da superpopulação nas décadas de 1960 e 1970 assumiu erroneamente que as tendências simplesmente continuariam a subir sem adaptação, suspeito que um profundo pessimismo sobre a trajetória descendente das taxas de natalidade —aquele que imagina uma América do século 22 dominada pelos amish, por exemplo— subestima a adaptabilidade humana, a extensão em que populações que prosperam em meio ao declínio populacional modelarão um futuro de maior fertilidade e atrairão convertidos ao longo do tempo.

Nesse espírito de otimismo, na verdade não acredito que a taxa de natalidade sul-coreana permanecerá tão baixa por décadas, nem que sua população diminuirá dos atuais cerca de 51 milhões para alguns milhões de dígitos únicos que meu experimento mental sugere.

Mas acredito nas estimativas que projetam uma queda para menos de 35 milhões de pessoas até o final da década de 2060 —e apenas esse declínio pode ser suficiente para lançar a sociedade coreana em crise.

Haverá uma escolha entre aceitar um declínio econômico acentuado à medida que a pirâmide etária se inverte rapidamente ou tentar acolher imigrantes em uma escala muito além dos números que já estão desestabilizando a Europa Ocidental. Haverá o abandono inevitável dos idosos, cidades fantasmas vastas e arranha-céus arruinados, e emigração de jovens que não veem futuro como guardiões de uma comunidade de aposentados. E em algum momento, é muito provável que haja uma invasão da Coreia do Norte (taxa de fertilidade atual: 1,8), se seu vizinho do sul lutar para manter um exército capaz no campo.

Para o resto do mundo, enquanto isso, o exemplo sul-coreano demonstra que a escassez de nascimentos pode piorar muito mais rápido do que a tendência geral nos países ricos até agora.

Isso não quer dizer que isso acontecerá, já que existem várias características que diferenciam a Coreia do Sul. Por exemplo, um dos principais motivos citados para a escassez de nascimentos na Coreia é uma cultura de competição acadêmica brutal, com aulas extras além da educação normal, gerando ansiedade parental e miséria estudantil, tornando a vida familiar potencialmente infernal e desencorajando as pessoas até a tentarem ter filhos.

Outro fator é a interação distinta entre o conservadorismo cultural do país e a modernização social e econômica. Por muito tempo, a revolução sexual na Coreia do Sul foi parcialmente atenuada pelos costumes sociais tradicionais —o país tem taxas muito baixas de nascimentos fora do casamento, por exemplo. Mas eventualmente, isso produziu rebeliões entrelaçadas, uma revolta feminista contra as expectativas sociais conservadoras e uma reação masculina antifeminista, gerando uma polarização acentuada entre os sexos que tem remodelado a política do país, ao mesmo tempo em que reduziu a taxa de casamento para níveis recordes.

Também não ajuda que o conservadorismo da Coreia do Sul seja historicamente mais confuciano e familiar do que religioso no sentido ocidental; minha percepção é que uma forte crença religiosa é um estímulo melhor para a formação de famílias do que o costume tradicionalista. Ou que o país esteja há muito tempo na vanguarda da cultura de jogos virtuais, atraindo especialmente jovens homens para uma existência virtual mais profunda e afastando-os do sexo oposto.

Mas agora que escrevi essas descrições, elas não parecem ser contrastes simples com a cultura americana, mas sim exageros das tendências que também estamos vivenciando. Nós também temos uma meritocracia exaustiva. Nós também temos uma crescente divisão ideológica entre homens e mulheres da geração Z. Nós também estamos secularizando e forjando um conservadorismo cultural que é antiliberal, mas não necessariamente piedoso, uma direita espiritual, mas não religiosa. Nós também estamos lutando para dominar as tentações e patologias da existência virtual. Então, a tendência atual na Coreia do Sul é mais do que apenas uma surpresa sombria. É um aviso sobre o que é possível para nós.