Em um dos melhores romances da fase mais recente de sua carreira —"Tempos Áridos", publicado no Brasil pela Alfaguara—, o peruano Mario Vargas Llosa reconstrói uma passagem histórica da Guatemala que guarda semelhanças com o atual momento do país.

Na obra, o Nobel conta a trajetória trágica de Jacobo Árbenz, militar progressista eleito que governou a nação entre 1951 e 1954. Entre as reformas que promoveu, estão o fim do trabalho forçado de indígenas e a incorporação de leis trabalhistas à Constituição.

Porém, Árbenz começou a ganhar inimigos quando colocou em andamento um projeto de reforma agrária que desagradou empresários do campo e a poderosa United Fruit Company, empresa americana proprietária de vastas terras na Guatemala e em outros países.

Numa era pré-internet, Árbenz passou a ser vítima de ataques hostis por meio de fake news e de campanhas de desinformação. A imposição de uma narrativa em que Árbenz era rotulado de comunista e funcionário soviético criou o ambiente perfeito para que um golpe promovido pela CIA, a agência de inteligência americana, junto ao ditador dominicano Rafael Leónidas Trujillo e militares guatemaltecos fosse facilmente aceito pela população.

Corta para a Guatemala de hoje. A poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais, um candidato que surgiu como surpresa no primeiro turno, desbancando outros preferidos pela elite política nacional corrupta, também é vítima de uma campanha de fake news, ataques pessoais e ameaças que buscam tirá-lo do páreo.

Bernardo Arévalo não é exatamente um "outsider". Seu pai, o também reformista Juan José Arévalo, foi o antecessor de Árbenz na Presidência e acabou tendo de sair do país após o golpe. Por causa disso, Bernardo nasceu no Uruguai.

Ele enfrentará Sandra Torres, que embora seja da oposição e se apresente como de centro-esquerda, é conservadora e integrante do atual establishment guatemalteco —foi primeira-dama do ex-presidente Álvaro Colóm.

A chegada dessa dupla na disputa final incomoda o presidente, o autoritário Alejandro Giammattei, que esperava que seu sucessor fosse algum aliado no campo da direita. Após uma gestão em que avançou de modo hostil contra as instituições, a oposição e a imprensa, o líder teme ser processado e ir parar no banco dos réus.

A presença de Torres no segundo turno o desagrada, mas não tanto quanto a da "zebra" da eleição, Arévalo, que surge com um discurso progressista, verde e contra a corrupção.

É por isso que as eleições guatemaltecas vêm sendo ameaçadas. Agora, não com uma perspectiva de golpe militar, como naquela época, mas por meio de tentativas de cancelamento da votação e de intimidação, pressões e mesmo de suspensão da candidatura de Arévalo. Giammattei controla boa parte das estruturas judiciais do país.

Numa temporada de eleições turbulentas na região, começando com as primárias na Argentina neste domingo (13) e passando pelo pleito equatoriano, marcado para o dia 20, nenhuma democracia está mais em risco do que a guatemalteca.

Embora se trate de um lugar distante para o Brasil, a Guatemala é um país estratégico na região. Um dos mais estáveis economicamente da América Central, tem graves problemas sociais causados pelo fato de que é parte das rotas internacionais de narcotráfico e de imigração ilegal.

A OEA (Organização dos Estados Americanos) desembarca nesta segunda (14) na capital, a Cidade da Guatemala, com a missão de acompanhar o pleito, e organismos de defesa dos direitos humanos como o Human Rights Watch pedem a atenção dos governos da região e da comunidade internacional. Como mostra a obra de Vargas Llosa, a história nos ensina a identificar o perigo de ondas autoritárias.