A mineira Adélia Prado, uma das maiores poetas brasileiras em atividade, prepara seu primeiro livro inédito em mais de dez anos. O título provisório é "Jardim das Oliveiras", e a Record planeja o lançamento no segundo semestre de 2024.

A poeta mineira Adélia Prado, 87 anos, que vai lançar um livro inédito pela Record - Divulgação

A autora, que completa 88 anos na próxima quarta, conta ter passado por um "deserto criativo" depois da publicação da última coletânea, "Miserere", de 2013. Agora, ela cita palavras como "alívio" e "profunda satisfação" de "estar novamente servindo à poesia".

"Fui resgatada pela própria poesia", conta a escritora. "Encontrei, em gavetas, poemas escritos na tenra juventude e, para minha surpresa, eles estavam em sintonia com minha experiência atual e desencadearam a ideia desse livro."

A autora de "Bagagem", que tem pés firmes na religião católica, tirou o título do local onde, segundo a Bíblia, Jesus Cristo orou antes de ser crucificado —a intenção é dialogar com a angústia que passou durante os anos sem escrever, uma dor que afirma que todo poeta é capaz de entender. É uma via-crúcis que, enfim, parece prestes a terminar.

GUERRA DOS CEM ANOS A Todavia publica em abril um bestseller americano que destrincha a questão Israel-Palestina —mas tanto a obra quanto a compra de seus direitos precedem a guerra cruenta que estourou em outubro. "The Hundred Year’s War on Palestine" foi lançado há dois anos por Rashid Khalidi, referência em estudos árabes e professor da Universidade Columbia, cobrindo cem anos de disputa na região. A editora ressalta, contudo, que o livro "não faz uma crônica de vitimização nem encobre erros de líderes palestinos".

DA RÚSSIA A morte de Vladimir Lênin completa cem anos em janeiro e, para marcar a data, a Boitempo lança a primeira tradução direta do russo de "O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia", análise econômica de peso que o bolchevique começou a escrever na prisão, em 1896, e terminou no exílio, anos depois.

DA FRANÇA A HarperCollins vai publicar no Brasil o primeiro livro de não ficção da franco-marroquina Leïla Slimani, vencedora do Goncourt que até aqui era editada pela Tusquets. "O Perfume das Flores à Noite", com reflexões artísticas sobre o pernoite em um museu, sai em fevereiro.

E DO BRASIL A Zahar traz de volta a dissertação de mestrado da psicanalista Virgínia Bicudo, incontornável nos estudos sobre os efeitos psicológicos do racismo. "Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo", escrito nos anos 1940, sai no fim de 2024 junto com outros textos seminais da autora.