A editora Instante vai trazer ao Brasil um livro organizado pela mais recente premiada com o Nobel da Paz, a ativista iraniana Narges Mohammadi, reconhecida defensora dos direitos humanos no país.

A ativista Narges Mohammadi, que venceu o Nobel da Paz 2023 - Narges Mohammadi Foundation/AFP

O volume se chama "White Torture: Interviews with Iranian Women Prisoners", algo como "tortura branca: entrevistas com prisioneiras iranianas", e traz relatos de 13 mulheres que foram encarceradas sem bases legais sólidas pelas autoridades do Irã, incluindo o caso da própria autora, que segue presa.

A obra retrata como seus direitos à liberdade de expressão e à dignidade foram violados, já que as presas foram submetidas a condições degradantes e violência física e psicológica. O livro deve sair em maio, com tradução de Gisele Eberspächer e prefácio de Shirin Ebadi, ativista também premiada com o Nobel.

REPUTAÇÃO O próximo romance de Michel Laub, autor de "Diário da Queda" e "Solução de Dois Estados", se chama "Passeio com o Gigante" e aborda um tema momentoso. O protagonista é um empresário judeu bolsonarista, numa história que pauta os conflitos que essa comunidade viveu nos últimos anos, com a apropriação de símbolos judaicos pela extrema direita.

REPUTAÇÃO 2 Os originais do livro foram entregues por Laub à Companhia das Letras na semana em que o Hamas atacou Israel, em outubro, por isso a guerra não está contida no livro. Mas, segundo o editor Emilio Fraia, "os temas políticos, religiosos e culturais que cercam o conflito estão lá", inclusive discussões sobre como lidar com o trauma histórico e aplicar conceitos de memória e perdão em sociedades cindidas. O lançamento está previsto para março.

Capa de 'A Amiga Genial' no novo projeto gráfico da Biblioteca Azul para a 'Tetralogia Napolitana' de Elena Ferrante - Divulgação

ANTI-HEROÍNA A Biblioteca Azul está armando a pré-venda de uma caixa contendo um de seus maiores sucessos editoriais, a "Tetralogia Napolitana" da italiana Elena Ferrante, série de romances que começa com "A Amiga Genial". O box especial apresenta um novo projeto gráfico para os quatro livros e inclui um posfácio inédito em cada volume, assinados pelos pesquisadores Fabiane Secches, Francesca Cricelli, Maria Carolina Casati e Mauricio Santana Dias.

SEM MEDO Um clássico inédito, de tom provocativo e escarnecedor, vai sair no Dia da Consciência Negra pela Ímã Editorial. "Black No More", escrito pelo jornalista negro George S. Schuyler em 1931, relata a invenção de uma máquina capaz de transformar pessoas negras em brancas.

SEM MEDO 2 O efeito, contudo, é inusitado. Em vez de o racismo acabar, é a sociedade americana, intrinsecamente racista, que desmorona. O livro vem com prefácio de Tom Farias, colunista da Folha, e boa fortuna crítica que inclui uma entrevista do autor a Abdias do Nascimento.

ESPAÇO EM BRANCO O escritor e crítico literário Silviano Santiago, que acaba de receber o prestigioso prêmio Camões numa cerimônia nesta semana, está trabalhando num livro de memórias conduzido pelo jornalista João Pombo Barile e publicado pela Autêntica —todos mineiros como o personagem retratado. A biografia deve ser publicada no ano que vem.