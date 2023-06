Chef André Saburó une culinárias japonesa e sertaneja em jantar em SP

São Paulo

O chef André Saburó Matsumoto, do restaurante Quina do Futuro, no Recife, estará na capital paulista para assinar o cardápio de um jantar no Nōsu (r. Maria Curupaiti, 414, Santana).

Saburó, um dos maiores especialistas em atum do país, prepara pratos que destacam o peixe e mesclam as gastronomias asiática e sertaneja.

O chef André Saburó Matsumoto - Divulgação

No jantar nesta segunda (19) e terça (20), às 20h, serão servidas receitas como tartare de atum com lardo e molho ponzu, atum de sol com musseline de inhame, queijo coalho e farofa de shissô e uma paleta de sushis com diferentes partes do peixe.

O valor é de R$ 540 por pessoa. Reservas pelo WhatsApp: (11) 2283-5822.