Marca da chef Ana Luiza Trajano vende ingredientes brasileiros na Europa

A chef e pesquisadora Ana Luiza Trajano mudou-se de São Paulo para Paris há quatro anos e embarcou em um novo empreendimento: importar produtos de biomas brasileiros e distribuí-los na Europa. Ela anunciou em suas redes sociais seu novo site Madame Brésil, onde é possível encontrar uma curadoria desses ingredientes à venda.

Açaí, castanhas, chocolate, farinha biju de mandioca, farinha de milho, feijão preto e óleo de dendê estão entre os itens disponíveis. Com diversas origens, os produtos são provenientes de pequenos produtores da Amazônia e do Sudeste. Enquanto os ingredientes amazônicos são do Pará, os vários tipos de farinha vem de Minas Gerais.

A chef Ana Luiza Trajano anuncia seu novo site Madame Brésil - Gui Gomes/Folhapress

Com a advogada brasileira Thais dos Santos, sua sócia, e o seu Instituto Brasil a Gosto, Trajano pretende "disponibilizar o acesso a ingredientes brasileiros de qualidade; facilitar sua utilização, traduzindo-a e adaptando-a aos costumes e realidade de cada mercado; oferecer produtos que permitam uma alimentação mais natural e com mais saúde".

A ideia é expandir em breve o empreendimento para além das fronteiras europeias. Sua pretensão é fortalecer a cadeia de produção desses ingredientes, com a valorização do trabalho da agricultura familiar, com foco nas mulheres. Além disso, promover o comércio justo e impactar positivamente as relações entre Brasil e França, respeitando a biodiversidade.