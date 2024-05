Escola Le Cordon Bleu recebe festival com feira de produtores, aulas e jantar

São Paulo

De sexta (17) a domingo (19), a Escola Le Cordon Bleu de São Paulo recebe um evento gastronômico com feira de produtores, aulas, degustações com chefs convidados e jantar —este, já esgotado.

A renda do festival será revertida para a Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), organizadora do evento.

A partir de sábado (18) e durante o domingo (19), acontece a feira de produtores e restaurantes, que terá 26 expositores. A lista inclui o Make Hommus. Not War, famoso por suas variações da queridinha e versátil pastinha árabe à base de grão-de-bico.

Também será possível visitar os estandes da Mooca Pizza Shop e da Shihoma Deli, casa de pastas frescas e antepastos para levar do restaurante Shihoma. Os amantes de queijos também poderão conhecer os produtos da Fazenda Atalaia e do Capril do Bosque, voltado a laticínios de cabra produzidos em Joanópolis (SP).

Cappellacci de ossobuco braseado da Shihoma Deli; inclui a manteiga e a redução de ossobuco para finalização em casa pelo cliente - Ronny Santos/Folhapress/MPME

Na ala dos doces, estará presente a Mission Chocolate, loja de chocolates bean to bar da americana Arcelia Gallardo. Outras docerias marcarão presença, como a Confeitaria Caramelo e seus entremets (sobremesa composta por diferentes camadas e texturas, sempre leves).

No sábado (17), também acontecem aulas e degustações. Entre os chefs presentes está Daniel Park, ensinando o pão coreano e suas variações, atrações da nova Komah Bakery, o confeiteiro Lucas Corazza, da GNT, com seu bolo de chocolate com especiarias, e Luciano Nardelli, da Carlos Pizza, com a maneira perfeita para fazer uma pizza profissional em casa.

Sobremesas do confeiteiro Pedro Frade servidas na Confeitaria Caramelo, no complexo gastronômico Vila Anália - Leo Feltran/Divulgação

Fundada na França, a escola completa 130 anos em 2025 e está no Brasil desde 2018. Em setembro do ano passado, inauguraram o Culinary Village —espaço de 700 metros quadrados na Vila Madalena, que tem cozinha profissional, espaço para eventos corporativos, produção de televisão, coworking e café, que abrigará parte dos eventos do Festival.

Festival Tucca e Le Cordon Bleu

18 a 19 de maio. R. Natingui, 862, Vila Madalena, zona oeste. Feira: sáb. (18) e dom. (19), das 10h às 18h. Ingressos a R$ 15 em https://www.sympla.com.br/evento/festival-gastronomico-tucca-le-cordon-bleu/2410974. Aulas: dom. (19), a partir das 11h. Ingressos R$ 100 (cada aula) no Sympla. Degustações: dom. (19), a partir das 11h. Ingressos R$ 200 (cada degustação) no Sympla.