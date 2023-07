Veja salada de macarrão com abobrinha que funciona do jantar à marmita

The New York Times

Esta receita de salada de macarrão leva 1 quilo de abobrinha, assada até dourar, depois misturada com um molho de alho e tahine. Sementes de girassol torradas trazem crocância e sabor de nozes —amêndoas em lascas ou nozes picadas são outras ótimas opções. Uvas-passa branca acrescenta um toque de doçura que combina com a acidez do limão. A abobrinha pode ser assada algumas horas antes ou até na noite anterior. Faça a salada de macarrão com algumas horas de antecedência e mantenha na geladeira; leve à temperatura ambiente e dê uma última mexida antes de servir.

Prato de salada de macarrão com abobrinha assada - Armando Rafael/The New York Times

Salada de macarrão com abobrinha

Rendimento: 6 a 8 porções

Tempo: 50 minutos

Ingredientes:

1 kg de abobrinhas, cortadas ao meio no sentido do comprimento e fatiadas com 0,5 cm de espessura (cerca de 8 xícaras)

1 xícara (chá) de cebolinha picada

½ xícara (chá) mais 1 colher (sopa) de azeite extravirgem

Sal kosher e pimenta-do-reino

½ kg de massa curta, como conchas, gravata ou fusilli

3 colheres (sopa) de suco de limão

3 colheres (sopa) de tahine

1 colher (sopa) de alho picado

½ xícara (chá) de sementes de girassol torradas

½ xícara (chá) de uvas passas brancas

½ xícara (chá) de parmesão fresco ralado

½ xícara (chá) de salsinha picada

Modo de preparo:

1. Aqueça o forno a 230 ºC. Em uma assadeira, misture a abobrinha, a cebolinha e 3 colheres de sopa de azeite; tempere com sal e pimenta. Mexa e espalhe numa camada uniforme. (Tudo bem se as fatias se sobrepuserem.) Asse até ficar macia, por 20 a 25 minutos, mexendo na metade do tempo.

2. Quando a abobrinha estiver quase pronta, cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem até ficar al dente; escorra.

3. Em uma tigela grande, misture o suco de limão, o tahine, o alho, as 6 colheres restantes de azeite e as 3 colheres de sopa de água; tempere com sal e pimenta e bata até misturar bem.

4. Acrescente o macarrão quente, a mistura de abobrinha, as sementes de girassol e as passas ao molho. Tempere com sal e pimenta; misture. Junte o queijo e a salsinha.

5. A salada de macarrão pode ser preparada com algumas horas de antecedência e mantida na geladeira. Leve à temperatura ambiente e misture bem antes de servir.

Traduzido por Luiz Roberto M