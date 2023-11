50 Best América Latina: Saiba como comer nos melhores restaurantes brasileiros na lista

Rio de Janeiro

O ranking deste ano dos melhores restaurantes da América Latina segundo o 50 Best, um dos principais prêmio da gastronomia mundial, foi divulgado nesta terça-feira (28), no Rio de Janeiro. É a primeira vez que a cerimônia de premiação ocorre no Brasil, que também receberá a edição de 2024.

A seleção latino-americana é uma versão regional do The World’s 50 Best Restaurants e existe desde 2013. Esta edição foi marcada pelo protagonismo dos mexicanos e dos peruanos e da saída de brasileiros da lista principal. Desta vez, oito restaurantes nacionais, a maioria de São Paulo, foram rankeados.

Porco San Zé, prato do restaurante A Casa do Porco, em São Paulo - Mauro Holanda/Divulgação

A Casa do Porco manteve seu protagonismo e permaneceu na 4ª posição, sendo considerado o melhor do país. Janaina Rueda, que comanda o endereço junto com Jefferson Rueda, também foi eleita a melhor chef da América Latina na premiação. O restaurante paulistano ocupa o 12º lugar do ranking global.

O campeão deste ano foi o Maido, do Peru. Desde 2019, uma nova regra foi adotada, e os restaurantes que alcançaram o topo do ranking global são automaticamente transferidos para a categoria Best of the Best e não podem mais concorrer ao primeiro lugar, inclusive do regional.

Para chegar aos vencedores, uma equipe de 300 votantes, formada entre profissionais da gastronomia, como chefs e proprietários de restaurantes, jornalistas, críticos e foodies escolhem dez estabelecimentos em ordem de preferência que tenham visitado. Quatro deles devem ser de fora da área que os jurados representam, e eles precisam confirmar as datas das visitas. Há o mesmo número de mulheres e homens votantes e, a cada ano, 25% do time é renovado.

O Brasil tem ainda outros nove restaurantes entre as posições 51º e 100º, em uma lista estendida do 50 Best, divulgada na semana passada. São eles os paulistanos Charco (56), Fame Osteria (57), Mocotó (63), Kotori (64), D.O.M. (65) —que caiu 32 posições—, o baiano Origem (76), os cariocas Ristorante Hotel Cipriani (95) e Ocyá (96), e Kan Suke (97).

A seguir, saiba como visitar, veja o que há no menu e quanto custa comer nos melhores restaurantes brasileiros no 50 Best.

Chefs celebram prêmio do 50 Best, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro - Tercio Teixeira/AFP

A Casa do Porco (4º)

Em São Paulo, o restaurante dos chefs Janaína e Jefferson Rueda é especializado em carne suína. Os porcos, cultivados em uma fazenda própria da dupla, são aproveitados do rabo ao focinho nas receitas. O menu-degustação atual custa R$ 290 e conta com oito etapas, com itens como churrasco feito com porco caipira e servido com glacê defumado e salada de pupunha, tartare de porco com rabanete e ossobuco de porco com sopa de cebola. Também há serviço à la carte. A casa figura na 12ª posição do ranking global do 50 Best.

R. Araújo, 124, República, São Paulo, @acasadoporcobar

Lasai (14º)

O endereço carioca apresenta um menu-degustação regado a ingredientes sazonais nacionais, assinado pelo chef Rafael Costa e Silva. A refeição custa R$ 1.150 e é servida para apenas dez pessoas, sentadas na mesa ao lado do próprio chef. Produtos da horta e de feiras orgânicas compõem as receitas. É preciso fazer reserva. O restaurante subiu seis posições no ranking.

Lgo. dos Leões, 35, Humaitá, Rio de Janeiro, @restaurantelasai

Metzi (18º)

Entrega uma culinária mexicana tradicional com ingredientes brasileiros, feita pelos chefs Eduardo Ortiz, nascido no México, e Luana Sabino, paulistana. O cardápio muda semanalmente e traz opções à la carte e uma refeição fechada, com sete etapas, por R$ 355. Podem aparecer pratos como mole amarelo servido com mexilhão, feito com dendê e leite de coco. A casa, aberta em São Paulo em 2020, estreou no 50 Best no ano passado e subiu nove lugares.

R. João Moura, 861, Pinheiros, São Paulo, @metzirestaurant

Pratos servidos no restaurante Metzi, em São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Oteque (20º)

No Rio de Janeiro, o restaurante é comandado pelo chef Alberto Landgraf e destaca os vegetais e frutos do mar. O menu-degustação, montado de acordo com a sazonalidade dos ingredientes, traz nesta temporada pratos como vieira marinada com maionese de peixe e pinole, polvo grelhado e ostra com leite de castanha e picles de maçã verde. A refeição custa R$ 845 e não há serviço à la carte.

R. Conde de Irajá, 581 Botafogo, Rio de Janeiro, @oteque_rj

Nelita (21º)

A chef Tássia Magalhães apresenta uma cozinha italiana autoral no endereço, que figura em rankings de melhores do mundo desde que abriu as portas, há dois anos. Com 11 etapas, o menu-degustação custa R$ 440 e está disponível apenas no jantar. Também há menu à la carte. Entre as receitas, estão espaguete com lula e bottarga, fusilli verde com brócolis e porcini e risoto com cebola e queijo Cuesta Azul. O restaurante deu um salto de 18 posições.

R. Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo, @nelita.restaurant

Evvai (22º)

O restaurante paulistano apresenta uma cozinha autoral do chef Luiz Filipe Souza. Ao preço de R$ 737, o menu-degustação de 13 etapas tem inspiração italiana e usa produtos brasileiros. Nele, aparecem receitas como camarão carabineiro com chuchu, tortellini com pato na lenha com tucupi e costela com abóbora. O local não tem serviço à la carte.

R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo, @evvai_sp

Maní (34º)

O menu-degustação de 12 etapas, por R$ 620, traz receitas como o vatapá com cavaquinha, galinha e mamão-verde e as ovas reconstruídas com milho, pancetta e katsuobushi, flocos de atum desidratados. O endereço também tem pratos à la carte e um menu comercial (a partir de R$ 79), servido no almoço durante a semana.

R. Joaquim Antunes, 212, Jardim Paulistano, São Paulo, @manimanioca

Manu (35º)

Subindo 11 posições, o restaurante em Curitiba é comandado por Manu Buffara, eleita a melhor chef da América Latina pelo 50 Best no ano passado. A casa trabalha apenas com menu-degustação, baseado na sazonalidade dos produtos e inspirado na história de Manu. A chef também levou um prêmio de sustentabilidade no 50 Best.

Al. Dom Pedro 2º, 317, Batel, Curitiba, @restaurantemanu