Veja receita de bolo de milho fofinho que pode ser feito no liquidificador

São Paulo

Esta receita de bolo de milho é daqueles clássicos: combina com café coado, chá, copo de leite ou até com uma fatia de queijo minas.

O milho verde pode ser o fresco cortado da espiga, o congelado ou também pode ser o da lata já escorrido do líquido da conserva. Os três dão bolos macios e com sabor do grão, explica Heloisa Bacellar em seu blog Na Cozinha da Helô.

Bolo de milho de liquidificador da cozinheira Heloísa Bacellar - Ana Bacellar/Divulgação

O coco deixa o bolo ainda melhor, mas quem não gosta ou não tem o fruto na despensa, pode fazer o bolo sem. Como a receita só leva milho e nada de trigo, é perfeito para celíacos ou para quem optou por deixar o trigo ou o glúten de lado.

Helô comandou o restaurante Lá da Venda, que funcionou por 11 anos na Vila Madalena, em São Paulo, e escreveu livros como "Cozinhando Para Amigos" (ed. DBA).

Tempo:

15 minutos de preparo, 45 minutos no forno e 1 hora para amornar



Ingredientes

1 e ½ xícara de milho verde fresco, ou em conserva bem escorrido ou congelado (uns 300 g)

2 xícaras de farinha de milho biju flocada bem esfarelada (ignore o peso!!! use uma xícara de chá pra medir)

1 e ½ xícara de açúcar (225 g)

1 xícara de leite de coco (240 ml)

½ xícara de leite (120 ml)

¾ de xícara de óleo vegetal (180 ml)

1 colher (sopa) de fermento químico

1 pitada de sal

4 ovos

1 xícara de coco ralado, fresco de preferência (60 g)

óleo ou manteiga pra untar

Açúcar pra polvilhar

Preparo

1. Enquanto o forno aquece a 160º (médio), unte com óleo (ou com manteiga) e polvilhe com açúcar uma forma media para pudim ou uma assadeira média.

2. Coloque no liquidificador o milho verde, a farinha de milho esfarelada, o açúcar, o leite de coco, o leite, o óleo, o fermento, o sal e os ovos e bato até conseguir uma massa homogênea. Em seguida, com uma espátula e dentro do próprio liquidificador, misture o coco ralado para manter os pedacinhos.

3. Despeje a massa na forma e asse por uns 45 minutos, até o bolo crescer, firmar e dourar (enfiando um palito no centro, ele deverá sair limpo).

4. Retire do forno, deixe amornar por mais ou menos 1 hora, desenforme sobre um prato raso e sirvo.