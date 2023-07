Helena Rizzo e outros chefs lançam livro de receitas 'econômicas e nada básicas'

São Paulo

A chef Helena Rizzo, do restaurante Maní e jurada do reality show MasterChef, lançou neste mês de julho o livro "Comida Nada Básica - Alimentar com Cultura Faz Bem". A obra é uma coletânea de receitas que explora a culinária popular brasileira, destacando os ingredientes da cesta básica como as estrelas principais de cada receita.

Torta de sardinha da chef Helena Rizzo, do livro "Comida Nada Básica - Alimentar com Cultura Faz Bem" - Divulgação

Uma dos preparos que o livro ensina é a de torta de sardinha, receita de Rizzo que fica pronta em menos de uma hora. É o quitute perfeito para receber pessoas em casa de última hora ou simplesmente ter um lanchinho saboroso sempre à mão durante a semana.

O livro "Comida Nada Básica" pode ser baixado gratuitamente no site oficial do projeto, que também conta com outras duas iniciativas: a Cesta Nada Básica, com os mesmos ingredientes em destaque no livro, e ainda dez oficinas culinárias apresentadas pelo curador da obra e ex-MasterChef Raul Lemos no YouTube.

Capa do livro "Comida Nada Básica - Alimentar com Cultura Faz Bem", que traz receitas da culinária popular brasileira assinadas por Helena Rizzo e outros 10 chefs - Divulgação

Torta de Sardinha – Por Helena Rizzo

Rendimento: 1 forma retangular média

Tempo de preparo: 50 minutos



Ingredientes:

Para a massa:

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de amido de milho

1 xícara de queijo ralado

2 xícaras de leite

1 xícara de salsinha picada

½ xícara de óleo

1 colher (de sopa) de fermento em pó

4 ovos

Para o recheio:

2 latas de sardinha, drenada

½ tomate, picado em cubinhos

½ pimentão, picado em cubinhos

Orégano, pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo: