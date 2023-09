Veja cinco receitas que podem ser preparadas na airfryer, como brownie e picanha

São Paulo

Se você ainda não tem uma airfryer, com certeza já ouviu falar de como o eletrodoméstico transformou a forma de preparar receitas em casa.

A fritadeira elétrica, em seus primórdios, era vista apenas como uma forma alternativa de preparar batatas sequinhas e sem óleo. Com o tempo, seu potencial foi expandido e explorado, inclusive, por chefs de cozinha.

Para as receitas saudáveis e práticas, o uso da airfryer pode ser uma saída - Divulgação/Mondial

"A airfryer não frita apenas, ela cozinha, gratina. Então, certamente, dá para fazer uma infinidade de receitas, inclusive uma picanha inteira", diz a chef da Mondial, Bru Calderon.

Dedicada ao estudo da gastronomia há oito anos, Calderon compartilha em seu site uma série de receitas, muitas delas utilizando a fritadeira. A chef conta que alguns pratos são os melhores para o preparo na fritadeira, como brownie, pastéis e picanha. Há ainda uma versão inusitada da famosa "cebola do Outback".

"Faço diversos testes para chegar na receita perfeita. Avalio o tempo e o melhor preparo para as pessoas acertarem a receita em casa", afirma Calderon, que inclusive faz camarão na moranga na fritadeira elétrica.

Veja a seguir cinco receitas para fazer na sua airfryer em até uma hora.

Brownie de chocolate com castanhas feito na airfryer - Divulgação/Mondial

Brownie

O brownie foi inventado nos Estados Unidos, mas é sensação aqui no Brasil. A receita fácil e rápida é ideal para comer no café da manhã ou lanche da tarde. O preparo pode ser feito em até 30 minutos em uma airfryer, que deixa o doce crocante por fora e cremoso por dentro. Veja como fazer.

Cebola do Outback

A "cebola do Outback", ou empanada, é um petisco delicioso muito prático de fazer em casa. A receita é servida com um molho picante, feito com maionese, ketchup, páprica, orégano e pimenta. O preparo da chef Bru Calderon dura 25 minutos na airfryer. Veja como fazer.

Cheesecake

Um verdadeiro cheesecake tem que ser aveludado, leve e com um toque de acidez para contrastar com a intensidade e a cremosidade do queijo. A estrutura do doce conta com uma base crocante embaixo e uma calda de frutas ou uma compota por cima. A versão com goiabada é feita em até uma hora na airfryer. Veja como fazer.

Pastel da chef Bru Calderon feito em airfryer - Divulgação/Mondial

Pastel de pizza

Com massa fininha e recheio bem temperado, o pastel é um das que melhores representações da cozinha brasileira. Sucesso entre os amantes de pizza, o sabor com queijo, tomate e manjericão, ganha outra roupagem na massa crocante do pastel. Para dar um toque final, pincele um pouco de azeite antes de colocar na airfryer. Veja como fazer.

Picanha

A preferência nacional quando o assunto é churrasco ganha uma versão tão suculenta quanto na airfryer. A textura macia e o sabor característico da picanha são mantidos e é possível acrescentar acompanhamentos variados, como o molho chimichurri. Veja como fazer.