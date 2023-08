Veja como fazer cheesecake de ricota com goiabada na airfryer

São Paulo

Um verdadeiro cheesecake tem que ser aveludado, leve e com um toque de acidez para contrastar com a intensidade e a cremosidade do queijo. A estrutura do doce conta com uma base crocante embaixo e uma calda de frutas ou uma compota por cima.

A receita da chef Bru Calderon é uma versão com goiabada feita em até uma hora na airfryer. O preparo começa no liquidificador, para bater a bolacha maisena e o creme de queijo, e termina no fogão, para fazer a calda. Veja o passo a passo.

Cheese cake da chef Bru Caldeiron feita na airfryer - Divulgação/Mondial

CHEESECAKE NA AIRFRYER

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: uma hora

Ingredientes

1 pacote de bolacha maisena

1 colher de sopa de canela em pó

1 lata de leite condensado

1 xícara de água

100 g de manteiga derretida

220 ml de leite

3 ovos

600 g de ricota

3 colheres de sopa de manteiga

150 g de goiabada

Preparo