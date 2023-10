Veja como fazer o ravioli de gema de ovo do restaurante Temperani Cucina

São Paulo

Celebrado na sexta-feira, o Dia Mundial do Ovo vem rendendo diferentes promoções em restaurantes ao redor de São Paulo. No Temperani Cucina, localizado no complexo gastronômico Vila Anália, no Jardim Anália Franco, zona leste, a estrela da noite será o ravioli de gema de ovo, que leva ainda ricota e espinafre fresco.

Foto do ravioli de gema de ovo do Temperani Cucina - Elvis Fernandes

Para quem decidir fazer a iguaria em casa, a receita é simples e não leva mais de 30 minutos para ficar pronta e pode servir até duas pessoas. Confira abaixo a receita completa do Ravioli de Gema de Ovo do chef António Maiolica.



RAVIOLI DE GEMA DE OVO

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

INGREDIENTES:

1 gema de ovo

200 gramas de farinha

2 ovos

100 gramas de ricota

100 gramas de espinafre fresco

10 gramas parmesão

Sal a gosto

Noz-moscada

MASSA:

Misturar os 2 ovos com a farinha e fazer uma bola bem misturada e deixar descansar por 30 minutos.

RECHEIO:

Refogar o espinafre com um pouco de manteiga até secar a água e deixar resfriar. Misturar com a ricota e com o parmesão e ajustar de sal. Colocar tudo dentro de um saco de confeiteiro

MODO DE PREPARO

Abrir a massa em um cilindro até a espessura desejada;

Monte dois quadrados iguais de 10 cm para cada lado;

Adicione a ricota no meio do quadrado em formato circular, deixando um buraco para colocar a gema de ovo;

Coloque outra massa em cima e tire o ar do recheio com a mão;

Com um garfo ou uma carretilha, feche as laterais do ravióli.

Cozinhe em água salgada fervendo por três minutos - atenção: cuidado para não furar a massa.

MOLHO

Fritar manteiga com um pouco de salsa;

EMPRATAMENTO