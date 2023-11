Koburger tem novos pratos no cardápio com carne wagyu em São Paulo

São Paulo

O Koburger, conhecido por oferecer hambúrgueres produzidos com carne wagyu –originária do Japão e considerada a mais cara do mundo por conta da maciez e sabor–, recebe novidades em seu cardápio. Na capital paulista, os lançamentos estão disponíveis nas unidades Pinheiros e Vila Mariana.

A proposta de Thiago Gil, chef do estabelecimento, é servir lanches artesanais com o corte proveniente do lombo do boi da raça wagyu, uma carne marmorizada e que quase derrete na boca.

Cheddar Bacon Pool é servido em uma piscina de cheddar e farofa de bacon - Divulgação

Como entrada, a hamburgueria sugere o varal de bacon (R$ 42), que inclui quatro unidades empanadas e recheadas com queijo mussarela, além de porções do molho spicy e da maionese da casa. Já a roda gigante (R$ 49) inclui croquetas de carne wagyu, pastrami e almôndegas de carne envoltas em bacon, acompanhadas dos quatro molhos principais: maionese verde, maionese de páprica, molhos spicy e barbecue.

Outros destaques do cardápio do Koburger são o trio de mini hambúrgueres (R$ 59), nas versões Spicy Baconpiry (molho levemente apimentado com catupiry), Baconzolla (rúcula, bacon e queijo gorgonzola) e Surf’n Turf (anel de cebola empanado com queijo gruyere e camarões), e o Wilson Burger (R$ 56), que homenageia o personagem Wilson, do longa "Náufrago", com maionese da casa, molho spicy, queijo cremoso com fatias de bacon e cebola crispy. O Cheddar Bacon Pool (R$ 45) é servido em uma piscina de cheddar e farofa de bacon.

Os clientes que buscam um prato principal podem experimentar o especial com steak de wagyu (R$ 180), servido com fritas crisscut, com corte xadrez, parmesão ralado, legumes grelhados, vinagrete e maionese da casa.

A casa também oferece opções veganas e um menu kids com dois mini cheeseburgers de wagyu no brioche servido. O cardápio completo está disponível no site.

Koburger

R. Padre García Velho, 83, Pinheiros, região oeste, @koburgerhamburgueria

R. Alcindo Guanabara, 27, Vila Mariana, região sul, @koburgerhamburgueria