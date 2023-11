Vinho do banqueiro André Esteves, produzido na Itália, lidera ranking; veja lista

São Paulo

Vinho produzido pela vinícola italiana de André Esteves, dono do BTG Pactual, foi eleito o melhor rótulo do ano pela revista americana Wine Spectator, especializada no setor. O Argiano Brunello di Montalcino 2018 atingiu 95 pontos na avaliação, a nota mais alta do ranking.

Vinho Argiano, do banqueiro André Esteves - Divulgação

Comprada pelo banqueiro em 2013, a vinícola localizada na região central da Itália começou a operar em 1581. Hoje, tem 57 hectares para produção da bebida.

O Argiano, 1º no ranking divulgado em novembro, é um vinho tinto envelhecido por 3 anos e meio. Por isso, a amostra campeã começou a ser produzida em 2018, mas só foi engarrafada em maio de 2022.

Após a colheita, as uvas são resfriadas com dióxido de carbono para depois serem maceradas entre cinco a seis dias. Então, começa a fermentação em tanques de cimento com leveduras indígenas.

Segundo a Wine Spectator, o Argiano exibe aromas e sabores de rosas, morangos e cerejas, acompanhados por notas de ervas silvestres, minerais e feno.

O rótulo é vendido a partir de U$ 90, cerca de R$ 440.

Veja lista dos 10 melhores:

1-Argiano Brunello di Montalcino 2018 (Toscana, Itália)

2-Occidental Pinot Noir West Sonoma Coast Freestone-Occidental 2021 (Califórnia, Estados Unidos)

3-Château Lynch Bages Pauillac 2020 (Bordeaux, França)

4-Raen Pinot Noir Sonoma Coast Royal St. Robert Cuvée 2021 (Califórnia, Estados Unidos)

5-Mastroberardino Taurasi Radici Riserva 2016 (Taurasi, Itália)

6-Dunn Cabernet Sauvignon Howell Mountain 2019 (Califórnia, Estados Unidos)

7-Antinori Chianti Classico Marchese Antinori Riserva 2020 (Toscana, Italy)

8-Château Pichon Baron Pauillac 2020 (Bordeaux, França)

9-Résonance Pinot Noir Willamette Valley 2021, 40 (Oregon, Estados Unidos)

10- Greywacke Sauvignon Blanc Marlborough 2022. (Marlborough, New Zealand)