Aprenda a fazer caipirinha de pisco com uva verde e pimenta biquinho

A caipirinha clássica com cachaça já tem releituras com vodca e saquê. Outro destilado que pode entrar no mix é o pisco. Aprenda a fazer um drinque fácil com a aguardente de uva em uma receita do chef Dagoberto Torres, que combina uvas, limões e água de coco.

Caipirinha com pisco e pimenta biquinho - Divulgação

Ingredientes

50ml de pisco

40ml de água de coco

1/2 limão cortado em cubos

8 unidades de uva verde

8 unidades de pimenta biquinho

Açúcar a gosto

Gelo a gosto

Como fazer