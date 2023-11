Conheça o tinto de verano, receita prática e leve para fazer em casa

São Paulo

Em sua forma mais tradicional, a receita se limita a apenas três ingredientes: gelo, vinho tinto e refrigerante cítrico (La Casera, da Espanha, é a mais clássica, mas 7Up e Sprite também funcionam).

Imagem do coquetel espanhol tinto de verano, ideal para tempos quentes - James Ransom/ NYT

Esta versão inclui uma opção de xarope de limão-siciliano e taiti misturado com água com gás para substituir o refrigerante, além de um toque de vermute. Mas, se preferir que seu tinto de verano siga a tradição, sinta-se à vontade para adicionar mais vinho tinto no lugar do vermute.

A receita abaixo resultará em um tinto de verano equilibrado, leve e efervescente. Não há necessidade de se preocupar demais com medidas perfeitas, já que a bebida se adapta facilmente às preferências pessoais.

Receita de tinto de verano

Rendimento: 1 copo

Tempo total: 20 minutos, mais 1 hora e meia para o xarope opcional

Ingredientes:

Para o xarope de limão-lima (opcional):

1 limão-siciliano, descascado

1 limão-taiti, descascado

3/4 xícara (chá) de açúcar

Pitada de sal marinho fino

3/4 xícara de suco de limão-siciliano fresco (de cerca de 2 1/2 limões grandes)

Para a bebida:

Gelo

60 ml onças de vinho tinto seco

10 ml de vermute doce (opcional)

120 ml de refrigerante de limão-lima, como La Casera, 7Up ou Sprite (ou use 10 de xarope simples, mais de 60 ml a 120 ml de água com gás)

Rodela de limão, para enfeitar

Preparo do xarope

Se optar por fazer o xarope de limão, ponha as cascas dos cítricos em uma panela pequena e adicione o açúcar e o sal.

Use um pilão ou o cabo de um rolo de massa para amassar a mistura, cozinhando a mistura de açúcar e cascas até que comecem a soltar aromas.

Adicione o suco de limão e mexa para combinar.

Mexa em fogo baixo até que o açúcar dissolva.

Remova imediatamente a panela do fogo e reserve para infusionar por 1 a 2 horas.

Coe em uma peneira fina, pressionando os sólidos. (O rendimento é cerca de 1 xícara (chá) de xarope que pode ser armazenado por até três semanas)

Modo de Preparo