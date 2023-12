Palestinos em SP ensinam receitas do país como forma de preservação cultural

São Paulo

Na 28ª Festa do Imigrante em SP, que aconteceu de 17 a 20 de novembro, palestinos mostraram como preparar pratos do país. Conversei com Salim Mhanna, 46, um dos organizadores da oficina, para conhecer essa gastronomia.



Ele, esposa e filho chegaram ao Brasil em 2015 como refugiados. Sem conexões no mercado de trabalho e com dificuldades no idioma, Mhanna recorreu à comida para sobreviver.



Começou cozinhando para festas, aniversários e eventos até abrir o próprio negócio: um restaurante na praça Roosevelt, em São Paulo. Foi um sucesso no começo, diz o chef, mas veio a pandemia, que afetou o setor, e precisou fechar.



A experiência inspirou a criação de oficinas de comida palestina. Em 2017, na festa do Museu da Imigração, aconteceu a primeira; hoje, elas se tornaram espaços de preservação cultural e gastronômica.

Homem faz demonstração de comida palestina na festa do imigrante em SP em 2023 - Studiolopes/ Museu da Imigração

Estamos tentando mostrar a verdadeira cultura do nosso povo que está sofrendo com a ocupação israelense", diz Mhanna. Parte da proteção culinária vem da transmissão de pratos típicos além das esfihas e kibes, já presentes no imaginário dos brasileiros.



Segundo o chef, a Palestina compartilha comidas com Síria, Líbano e Jordânia —países da região conhecida como Levante— mas tem diferenças no tempero e no modo de preparo.



Na oficina de 2023, o prato escolhido foi o musakhan, um dos mais deliciosos e fáceis de fazer, na opinião de Mhanna. O prato leva frango assado marinado em especiarias, como pimenta e noz-moscada. Depois, é colocado sobre pão fino (veja receita no final).



Para conhecer mais. Além do musakhan, o chef indica outras comidas da Palestina que podem ser encontradas em restaurantes árabes:



-Mujaddara: prato vegetariano, é feito com lentilhas, arroz e decorado com fatias de cebola, fritas ou caramelizadas.



-Kabseh: com arroz aromático, tem como ingrediente principal o frango sem pele, temperado com especiarias como cardamomo, baunilha e garam masala (especiarias moídas). Também pode incluir cenouras.



-Mahashi: Favorito de Mahnna, o prato leva legumes recheados. Preparado com abobrinha e berinjela, usa carne e arroz temperados com ervas cozidas em molho de tomate como recheio.



Para experimentar os pratos, Mhanna sugere dois restaurantes em São Paulo:



Al Janiah

→ R. Rui Barbosa, 269 - Bela Vista, região central. Ter. a qui., das 18h às 2h. Sex e sáb 18h às 4h. Dom., das 18h às 2h. Cozinha aberta até meia noite. @aljaniah_oficial



Majaz

→ R. Dona Veridiana, 212 - Vila Buarque, região central. Ter. a sáb., das 11h às 21h. Dom., das 11h às 17h. Tel: (11) 97759-5479 @majaz1948

Veja 26 lugares onde provar comida árabe, armênia e israelense em SP Roteiro inclui casas espalhadas em todas as regiões da cidade

Receita de musakhan

Veja como fazer o prato ensinado na Festa do Imigrante, na versão do chef Rafik Halabi.

Ingredientes

Para a carne

-1kg de frango

- 4 dentes de alho

- 2 colheres de chá de pimenta moída

-1 colher de chá de cominho moído

-1 colher de chá de cardamomo moído

-1 colher de chá de canela

- 4 colher de sopa de suco de limão

-1 colher de chá de coentro moído

-2 colher de chá sal

-1,5 colher de sopa de sumac (especiaria)

- 60 ml de azeite de oliva virgem extra

Molho

-5 cebolas

-3 colheres de sopa de sumac

-100 ml de azeite

-20 g pinhões ou amêndoas

-1 colher de chá de sal

- 4 pães libaneses ou sírios

- coentro

Como fazer:

Frango

-Se usar o frango inteiro, corte no peito e o separe em partes. Se comprar o peito, corte em cubos

-Depois, misture alho, especiarias, suco de limão e o azeite para fazer a marinada

-Passe o tempero no frango e o deixe na geladeira por 1 hora

-Depois, pré-aqueça o forno a 180 graus e asse também por 1 hora.

Molho de sumac e cebolas

-Corte as cebolas em círculos e as frite por 5 minutos

-Depois, adicione o sumac e sal. Misture bem e acrescente o coentro cortado.

-Em outra assadeira, asse os pinhões até dourar.

Finalização

-Coloque os pães na mesma bandeja que o frango para absorver os sucos da marinada.

-Em seguida, espalhe-os e coloque as cebolas caramelizadas por cima.

-Ponha os pedaços de frango e adorne com pinhões torrados.