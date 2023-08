Folha prova marcas de queijo ralado: maioria tem muito sal ou gosto artificial

São Paulo

Em casa ou em restaurantes, é comum servir pratos de massa acompanhados por queijo ralado. Há locais que até servem sopas e caldos com esse ingrediente à disposição, e há quem goste de usá-lo na pipoca do cinema, na pizza e até mesmo no clássico pão na chapa. Uma ida ao supermercado pode mostrar uma boa oferta de parmesão nessa forma.

Por causa disso, foram avaliadas, às cegas, dez marcas de queijo ralado encontradas com facilidade em supermercados, empórios e lojas online. O teste faz parte da seção de avaliação Folha Prova, que oferece ao leitor um guia de compras e uso —vinho branco, café, azeites brasileiro, creme de avelã e pão de queijo congelado foram temas já abordados. O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia pontos fortes e fracos.

"Na indústria, o queijo geralmente é ralado porque deu defeito. Se tem um problema na peça e ela não pode ser aproveitada para venda, eles cortam para ralar. Um queijo perfeito nunca vai ser ralado na indústria", diz a mestre queijeira Martina Sgarbi, uma das convidadas para a degustação.

"Nem sempre é só o parmesão. Às vezes eles juntam mais de um queijo que deu algum problema. É importante atentar para isso."

Foram avaliados a consistência do queijo, o sabor, a textura e o cheiro. Seguindo orientações de outro mestre-queijeiro, Júlio Abrahão, especializado na consultoria para marcas, os participantes provaram o queijo ralado puro, mesmo sabendo que a maioria das pessoas compra o produto para servir de acompanhamento ou para compor receitas. "É o ideal para o paladar", diz.

Participaram do júri a professora Camila de Barros, 35, o escritor João Ricardo Dias, 42, a diretora teatral Victoria Ariante, 32, e o jornalista Wallace Toledo, 39. Completou o grupo a chef e mestre-queijeira Martina Sgarbi. A degustação aconteceu na Escola Wilma Kövesi de Cozinha, no bairro de Pinheiros, na região oeste de São Paulo.



Carrefour Classic

As opiniões foram unânimes quanto à textura do queijo ralado. Os jurados disseram que precisaram mastigar muito e que o sabor não foi tão agradável. "Ele engana, porque na primeira vez que você come não parece tão salgado, mas ele vai salgando, não é nada saboroso", disse a professora Camila de Barros. "Tem gosto de plástico", afirmou Martina Sgarbi.

Preço: R$ 6,99 (50 g) em mercado.carrefour.com.br

Faixa Azul

"Está mais próximo da minha lembrança de almoços de domingo", disse o escritor João Ricardo Dias, que apontou que a marca seria a melhor escolha dele para uma refeição básica. Wallace Toledo e Camila de Barros concordaram. "Se comprasse, não ficaria chateada", disse a professora. Mas a quantidade de aditivos fez o queijo parecer muito seco e pouco saboroso na percepção de Victoria Ariante e de Martina Sgarbi, que chamaram atenção para o gosto rançoso que ficou na boca.

Preço: R$ 19,10 (100 g) na Casa Santa Luzia ou R$ 15,90 (100 g) em paodeacucar.com

Gran Formaggio

Outra unanimidade, o queijo ralado da marca Gran Formaggio foi o que mais agradou ao grupo em todos os quesitos, como sabor —pareceu menos artificial— e até mesmo em seu aspecto estético, considerado o mais bonito da seleção. Na avaliação de Martina Sgarbi, foi o que realmente leva o parmesão ralado e com um sabor natural, mais defumado.

Preço: R$ 10,49 (50 g) no Oba Hortifruti ou R$ 16,90 (100 g) em paodeacucar.com

Bastidores do Folha Prova de queijo ralado - Eduardo Knapp/Folhapress,

La Sereníssima

Cheiro de ovo e gosto de farinha foram as opiniões acerca do queijo ralado da marca de origem argentina. O grupo apontou que, entre todas as marcas testadas, essa foi a que apresentou o queijo mais ralado e também o de sabor mais amargo e salgado.

Preço: R$ 6,99 (50 g) no Natural da Terra ou R$ 6, 90 (50 g) no St. Marche

Mococa

A marca fundada e sediada no município de Mococa, no interior de São Paulo, mostrou, na visão do grupo, o queijo ralado mais duro, salgado e com cheiro mais marcante —culpa da quantidade excessiva de aromatizantes, na visão de Sgarbi, a mestre-queijeira. A textura também não agradou à maioria. "Não dá para sentir o gosto do queijo, é só sal", disse Camila de Barros.

Preço: R$ 3,65 (40 g) no Assaí Supermercados

Président

O gosto artificial e o cheiro muito forte foram as características mais citadas na marca de origem francesa. "É muito rançoso e tem um gosto que lembra alguma verdura", disse Sgarbi. A textura pouco agradável foi outro ponto levantado pelo grupo. "Ele desce na garganta como se estivesse rasgando, não é nada agradável", disse Wallace Toledo. "Você sente ele descer na garganta."

Preço: R$ 6,59 (50 g) em sondadelivery.com.br ou R$ 6,98 no mercado Hirota.

Relíquia da Canastra

A boa aparência foi a primeira característica que sobressaiu no queijo ralado da marca produzida no Sítio do Recanto do Queijo, em Minas Gerais. Pedaços maiores e o cheiro mais próximo do queijo parmesão também foram destaque, mas o sabor foi tido como excessivamente salgado, sem falar na textura mais dura, de mastigação mais difícil.

Preço: R$ 14,99 (100 g) em Mercado Violeta.

Bastidores do Folha Prova de queijo ralado - Eduardo Knapp/Folhapress

Renata

O cheiro forte, como se fosse artificial, foi um ponto que chamou atenção na opinião do grupo. "Ele é bem simples, daqueles que você colocaria em cima de alguma coisa para tentar resolver um problema como uma comida que queimou ou um macarrão que passou demais do tempo de cozimento", disse Ariante. Para Sgarbi, o queijo ralado da marca não seria recomendado. "Ele passou na máquina várias vezes para ficar bem esfarelado, e tem um sabor rançoso, artificial."

Preço: R$ 6,49 (50 g) na rede Oxxo.

Vale da Canastra

A textura agradou, embora o queijo fosse sentido como o mais úmido de todos. A percepção geral foi a de que ele demora a dissolver na boca, é salgado e, ainda assim, duro. Para Ariante, remete a um salgadinho de queijo, enquanto que para Camila de Barros o que mais chamou atenção foi o seu gosto muito marcante de sal.

Preço: R$ 13,59 (100 g) no mercado Violeta ou R$ 4,49 (40 g) em atacadao.com.br

Vigor

Uma das marcas mais populares dos supermercados, foi avaliada como insossa pelo grupo devido à falta de gosto e de cheiro de queijo. "Isso é ruim, porque o queijo tem que ter cheiro. Além de ser duro, não dá para mastigar e não tem sabor de parmesão", disse Sgardbi. A cor forte e a textura seca também despontaram. "É um corante amarelo que não tem gosto", disse Toledo. Para Ariante ele poderia ser ideal para misturar em algum outro prato pela textura, mas não pelo sabor. "É bonito, mas não tem graça."

Preço: R$ 9,91 (100 g) no Carrefour ou R$ 15,49 (100 g) em paodeacucar.com