Veja receita fácil de cookie de chocolate do melhor chef confeiteiro do mundo

À frente de dois restaurantes em Miami, nos Estados Unidos, o chef porto-riquenho Antonio Bachour foi eleito duas vezes o melhor confeiteiro do mundo pelo Best Chef Awards e surpreende clientes inclusive com receitas salgadas de sobremesas.

Receita de cookie de Antonio Bachour, melhor chef confeiteiro do mundo - Marilia Miragaia/Folhapress

Bachour dividiu sua receita de cookies de chocolate na 15ª edição do Cayman Cookout, evento de gastronomia que atraiu estrelas da gastronomia, como Kwame Onwuachi (do Tatiana, de Nova York) e José Andres, à frente de um grupo de restaurantes nos EUA, às Ilhas Cayman, entre os dias 10 e 15 de janeiro.

O festival é organizado pelo Ritz e por Eric Ripert, chef do Le Bernardin, que mantém suas quatro estrelas, a classificação mais alta segundo a crítica do New York Times, há mais de 20 anos.

O preparo combina os sabores dos chocolates de origem Guanaja 70% e Jivara 40%, além da crocância de nozes-pecãs levemente torradas.

Bachour no evento de gastronomia Cayman Cookout, organizado pelo hotel Ritz - Marília Miragaia/Folhapress

Mas o chocolate, explica Bachour, pode ser trocado por outras versões com a mesma quantidade de cacau na fórmula. Confira abaixo o passo a passo:





Cookies Guanaja

Rendimento: 18 cookies

Ingredientes

500 g de farinha de trigo comum

6,6 g de bicarbonato de sódio

6,2 g de fermento em pó

6 g de sal marinho

300 g de manteiga sem sal

290 g de açúcar mascavo claro

230 g de açúcar granulado

2 ovos grandes

160 g de chocolate Guanaja 70% derretido

160 g de chocolate Guanaja 70% picado

160 g de chocolate Jivara 40% ao leite picado

100 g de pedaços de nozes-pecãs levemente torrados

Modo de preparo