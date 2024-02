Aprenda a fazer shakshuka, receita para um café da manhã campeão

The New York Times

Original do Norte da África, a receita de shakshuka serve para um café da manhã glamuroso ou como jantar e almoço. Em Israel, por exemplo, essa refeição feita em uma panela só com tomates, pimentões vermelhos, especiarias e ovos, pode ser consumida a qualquer hora do dia.

Prato com shakshuka - David Malosh/The New York Times

Nesta variação, o queijo feta adiciona um sabor salgado e uma textura cremosa quando aquecido.

Funciona servida com pão pita, challah e um bom pão de fermentação natural.

Primeiro, se faz o molho e depois se adiciona delicadamente cada um dos ovos na frigideira, que é levada ao forno para finalizar. Por isso, é importante fazer em uma frigideira ou panela que não tenha teflon ou componentes de borracha. Caso não tenha, transfira a base do molho para uma forma.

A receita rende de 4 a 6 porções e leva 50 minutos para ficar pronta.

Ingredientes

3 colheres (sopa) de azeite extra-virgem

1 cebola grande, cortada ao meio e fatiada

1 pimentão vermelho grande, sem sementes e fatiado

3 dentes de alho, fatiados

1 colher (chá) de cominho em pó

1 colher (chá) de páprica doce

⅛ colher (chá) de pimenta-caiena em pó, ou a gosto

1 lata de tomates inteiros em conserva com seu suco, picados

¾ colher (chá) de sal

colher (chá) de sal ¼ colher (chá) de pimenta-do-reino

colher (chá) de pimenta-do-reino 1 ¼ xícaras (chá) queijo feta esfarelado

xícaras (chá) queijo feta esfarelado 6 ovos grandes

Coentro picado para servir

Molho picante para servir

Como fazer

1. Pré-aqueça o forno a 190º graus. Aqueça o óleo em uma frigideira sem teflon e sem componentes de borracha em fogo médio-baixo. Adicione a cebola e o pimentão vermelho. Cozinhe suavemente até ficarem bem macios, por cerca de 20 minutos. Adicione o alho e cozinhe até ficar macio, de 1 a 2 minutos. Misture o cominho, a páprica e a pimenta-caiena e cozinhe por mais 1 minuto.

2 .Despeje os tomates e tempere com ¾ colher de chá de sal e ¼ colher de chá de pimenta. Cozinhe em fogo baixo até os tomates engrossarem, por cerca de 10 minutos. Experimente e adicione mais sal e pimenta, se necessário. Misture o queijo feta esfarelado.

3. Quebre delicadamente os ovos na frigideira sobre os tomates (se for necessário, transfira para uma forma antes). Tempere os ovos com sal e pimenta. Coloque a frigideira ou forma no forno e asse até que os ovos estejam apenas firmes, de 7 a 10 minutos. Polvilhe com coentro e sirva com molho picante.