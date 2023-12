Folha Prova espumantes: veja os melhores moscatéis do mercado a partir de R$ 35

São Paulo

Vinhos com mais de 60 gramas de glicose por litro com baixo teor alcoólico —entre 7 e 10%—, moscatéis costumam ser esnobados por serem doces, mas merecem espaço nas festas de Natal e Réveillon.

Para Thiago Mendes, fundador da escola Eno Cultura, o espumante moscatel nacional é autêntico porque tem variedades de uvas adaptadas ao país e por ter generosidade de aromas e acidez.

Bastidores do Folha Prova espumantes - Bruno Santos/ Folhapress

"Ele é naturalmente um vinho doce, mas refrescante. Pode ser uma opção para recepções, para sobremesas ou para fazer um drinque", diz.

Dez rótulos foram degustados às cegas no restaurante francês La Casserole, que fica no centro de São Paulo. Os vinhos podem ser encontrados para compra no site das vinícolas, em mercados e empórios. Parte deles foi enviada por produtores e mercados e outra parte, comprada.

Além de Mendes, integraram a mesa Isabelle Moreira Lima, editora da Gama e autora da newsletter Saca essa Rolha, André Marcondes, da editoria de arte da Folha, a estudante Vailma Santos e o especialista Claudomar Régis, sommelier do La Casserole.

A seção oferece ao leitor um guia de compras e já avaliou produtos como vinho branco, azeites, creme de avelã, pão de queijo congelado e ketchup. O resultado não é um ranking, mas uma lista que busca avaliar os pontos fortes e fracos dos produtos. Veja a seguir os comentários dos jurados.

Folha Prova espumante Veja os melhores bruts do mercado até R$ 150



DEGUSTAÇÃO ÀS CEGAS DE MOSCATÉIS

Aurora Moscatel Branco

Da Serra Gaúcha, o vinho de método charmat dividiu opiniões. Para Claudomar Régis, o produto tem bom sabor de uva, com textura macia. Mas outros jurados não gostaram da percepção de açúcar. "Achei muito caramelado, lembrou guaraná", disse Isabelle Moreira Lima. "Não é fresco. Foge do que espero de um moscatel", afirmou Thiago Mendes.

Preço: a partir de R$ 39,90 no site vinicolaaurora.com.br ou no Carrefour

Garibaldi Moscatel

O produto agradou a todos os jurados. "O sabor é bom e a espuma, bonita. Ficou com gosto de quero mais três taças", disse Vailma Santos sobre o vinho de origem gaúcha. André Marcondes, por exemplo, notou aromas de flores, o que trouxe frescor, ponto considerado positivo pelo grupo. Outra qualidade mencionada foi a espuma delicada.

Preço: a partir de R$ 49 no site vinicolagaribaldi.com.br ou no Carrefour

Georges Aubert Moscatel

Produzido na Serra Gaúcha pela CRS Brands, foi aprovado pela maioria dos jurados da degustação por ter mostrado equilíbrio entre acidez e açúcar, além de apresentar outros aromas de frutas. "Senti lichia, o que me agradou. Boa opção para provar um moscatel diferente", afirmou Moreira Lima. Os degustadores ainda consideraram o produto refrescante, com sabor que preenche todo o paladar.

Preço: a partir de R$ 35 no site espumantesgeorgesaubert.com.br ou no Atacadão

Luiz Argenta Moscatel Terroir 27

"Bom exemplo de moscatel. Tem acidez alta que se contrapõe à doçura, com excelente textura e sabores definidos", disse Mendes. O vinho, produzido em Flores da Cunha (RS), foi um dos preferidos dos jurados. Para André Marcondes, o produto carrega sabor de uva com textura cremosa, durando na boca. Já o aroma, com lembranças da fermentação, pode desagradar a quem prefere perfis menos intensos.

Preço: a partir de R$ 77 no site luizargenta.com.br

Moscatel Branco Amitié

O sommelier do Casserole disse ter sentido no produto boa textura e equilíbrio entre acidez, fruta e doçura. Mas a percepção não foi unânime entre os jurados. Isabelle Moreira Lima disse que faltava acidez ao vinho, opinião semelhante à de Mendes. O produto é feito em Farroupilha (RS) usando o método charmat, com três variedades de moscato.

Preço: a partir de R$ 64,90 no site amitieloja.com.br ou no Pão de Açúcar

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...

Rio Sol Moscatel Branco

Feito com a variedade canelli no Vale do rio São Francisco, em Pernambuco, pareceu agradar mais quem prefere vinhos menos intensos. "Achei fresco e leve", afirmou Marcondes. Santos, que gostou do sabor e que disse que compraria a marca. Outros jurados consideraram o vinho mais discreto. "Delicado, mas não muito intenso. Passa rápido na boca", disse Mendes.

Preço: R$ 39 no site vinhosriosol.com.br ou nas Americanas

Também participaram da degustação, mas não entraram na seleção do júri: Alísios Moscatel (R$ 99,90), Casa Perini Moscatel (R$ 57,90), Espumante Nacional Club Des Sommeliers Moscatel (R$ 39) e Salton Moscatel (40).