Claude Troisgros comanda novo reality show sobre cozinha caseira no GNT

São Paulo

O chef Claude Troisgros vai comandar mais um reality show no GNT em 2024. Em "Geladeiras em Ação", previsto para estrear em maio, cozinheiros amadores vão competir pelo melhor prato feito com ingredientes de uma geladeira temática como se estivessem cozinhando em casa.

O chef Claude Troisgros, que participa do programa 'The Taste Brasil', no GNT - Adalberto de Melo Pygmeu/Globo

Em cada episódio, três pessoas vão preparar café da manhã, almoço e jantar para um júri composto por Troisgros, o chef João Batista, que também apresenta os programas "Mestres do Sabor" e "QueMarravilha!", e o ator Douglas Silva, que está no ar com a novela "Fuzuê" .

Completa o time uma convidada que muda toda semana. Na avaliação, os jurados vão considerar a criatividade dos participantes ao usar ingredientes limitados, além de apresentação e sabor.

"Vai ser um reality bem desafiador para os participantes. É uma situação que transporta a gente para o dia a dia das pessoas", diz Troisgros, que também participa do "The Taste Brasil".

Segundo o chef francês, o programa emula a vida de pessoas que chegam do trabalho e olham a geladeira para ver o que vão preparar.

Vindo de uma família gastronômica de peso na França, o chef está no Brasil desde 1979. Aqui, o francês lidera um grupo com marcas gastronômicas no Rio e em São Paulo. Entre eles, estão os restaurantes Bistro du Quartier e Bar du Quartier em São Paulo