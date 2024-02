Receita de salada de pizza com peperoni mistura melhor de dois mundos

The New York Times

Uma pizza em forma de salada, esta receita tem uma combinação crocante e salgada de alface romana, pimenta-malagueta, azeitonas pretas e cebola roxa servidos em um vinagrete fresco de tomate ralado.

Para fazer, fatias apimentadas de peperoni são fritas até ficarem crocantes. Sua gordura saborosa é absorvida pelas migalhas de pão torrado que são temperadas com os sabores clássicos da fatia de pizza de Nova York: orégano, alho e pimenta vermelha.

Salada de pizza - James Ransom/The New York Times

Uma sugestão é fazer migalhas em maior quantidade e guardá-las na geladeira para depois colocar em massas, ovos, legumes assados e qualquer outra coisa que você queira deixar com sabor de pizza.

Além dessa cobertura, a salada recebe pedaços de muçarela para equilibrar. Leva 35 minutos para fazer e rende duas saladas grandes ou quatro saladas pequenas de acompanhamento.

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite extra-virgem

60 g de fatias de peperoni cortadas em tiras finas (ou outro tipo de salame apimentado)

¾ de xícara (chá) de farinha tipo Panko

1 colher (chá) de alho em pó (ou alho fresco cortado em pedaços miúdos)

2 colheres (chá) de orégano seco

Sal

Pimenta calabresa

1 tomate

1 colher (sopa) de molho de pimenta malagueta em conserva

Açúcar (se necessário)

1 cabeça grande de alface romana picada

⅓ de xícara (chá) de peperoncini (tipo de pimenta) em fatias, escorrido (opcional)

⅓ de xícara (chá) de azeitonas pretas em fatias

¼ de cebola roxa em fatias finas

100 g de muçarela fresca

Como fazer

1. Em uma frigideira média, adicione 2 colheres de sopa de azeite e o peperoni e coloque em fogo médio. Cozinhe, mexendo frequentemente, até que o peperoni esteja crocante, por 5 minutos. Retire do fogo e use uma escumadeira para transferir o pepproni para um prato.

2. Retorne a frigideira com a gordura ao fogo médio-baixo. Adicione a farinha Panko e cozinhe até que fiquem douradas e crocantes, cerca de 5 minutos. Retire do fogo. Adicione o alho em pó e, em seguida, o orégano, esfarelando-o entre os dedos enquanto o espalha sobre a mistura. Adicione os pedaços de peperoni, raspando qualquer gordura que esteja grudada no prato, e mexa até ficar uniformemente combinado. Tempere com sal e pimenta calabresa.

3. Na parte grande de um ralador, rale o tomate em uma tigela grande, descartando a pele restante. Bata o líquido de conserva da pimenta malagueta com as outras 2 colheres de sopa de azeite. Adicione sal, açúcar. Adicione a alface romana, as pimentas fatiadas (caso vá usar), as azeitonas e cebola roxa; misture para combinar.

4. Divida a salada entre os pratos, despejando o molho da tigela. Rasgue a muçarela e a divida sobre a salada. Cubra o prato com as farofa de peperoni e sirva.