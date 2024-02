Salmão com brócolis é receita de jantar que fica pronta em só 20 minutos

São Paulo | The New York Times

Um jantar saudável feito na assadeira que fica pronto em apenas 20 minutos? Só pincelar uma simples cobertura de gergelim e gengibre no salmão antes de assar para promover a caramelização no peixe, façanha difícil de ser alcançada com filés.

Já os acompanhamentos, como suco de limão, sementes de gergelim e cebolinha, dão um toque profissional ao jantar. A receita rende quatro porções.

Salmão com brócolis é receita de jantar feita em 20 minutos - Linda Xiao/The New York Times

Ingredientes

4 colheres (sopa) de óleo de gergelim torrado

2 colheres (sopa) de molho de soja ou tamari

1 colher (sopa) de vinagre de arroz

1 colher (sopa) de mel

1 pedaço de gengibre fresco de cerca de 5 cm, descascado e ralado

1 dente de alho ralado

450g de brócolis, cortado em floretes

2 cebolinhas cortadas

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Pimenta-do-reino a gosto

4 filés de salmão com pele, de cerca de 170g cada

½ limão, para servir

Sementes de gergelim, para servir

Como fazer

1. Pré-aqueça o forno a 220º graus. Em uma tigela pequena, misture 3 colheres de sopa de óleo de gergelim com o molho de soja, vinagre, mel, gengibre e alho até ficar homogêneo. Reserve.

2. Coloque os floretes de brócolis e a cebolinha em uma assadeira. Regue com 1 colher de sopa de azeite de oliva e com o restante de óleo de gergelim. Polvilhe com ½ colher de chá de sal e ¼ colher de chá de pimenta-do-reino, misture bem e asse por 5 minutos.

3. Enquanto o brócolis e a cebolinha assam, coloque os filés de salmão em um prato e seque-os com papel toalha. Pincele-os com azeite de oliva e polvilhe com sal e pimenta.

4. Misture o brócolis e a cebolinha e mova-os para as bordas da assadeira, deixando espaços no centro para o salmão. Coloque os filés espaçados no centro da assadeira. Depois, pincele generosamente a carne com a cobertura.

5. Retorne a assadeira ao forno e asse até que o salmão esteja cozido por completo, mas ainda ligeiramente cru no centro, cerca de 12 minutos.

6. Esprema o limão sobre o brócolis e polvilhe com sal. Espalhe a cebolinha fatiada e as sementes de gergelim sobre o salmão e sirva quente.