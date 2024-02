Aprenda receita rápida e sofisticada de salmão com leite de coco e missô

The New York Times

Essa receita que fica pronta em menos de 30 minutos pode ser definida pelo sabor de missô, pasta de soja fermentada, que ajuda a compor a estrutura dessa espécie de curry.

Cozinhá-lo diretamente na panela com gengibre, alho e um pouco de óleo desde o início do preparo ajuda a pasta a caramelizar, intensificando seu sabor. O leite de coco ajuda a criar um caldo rico que combina com diferentes tipos de frutos do mar.

O salmão é usado aqui, mas peixes brancos delicados, camarões ou vieiras também funcionam neste cozimento. Um toque de limão e ervas frescas mantêm o charme da receita. Para um toque apimentado, decore com fatias de pimenta-jalapeño ou dedo-de-moça.

Curry de salmão com coco e missô. Refeição estilizada por Liza Jernow - Julia Gartland/The New York Times

Rendimento: 4 porções

Tempo total: 25 minutos

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo de canola

1 cebola roxa média, cortada ao meio e fatiada em espessura de 1,2 cm (cerca de 2 xícaras)

1 pedaço de gengibre fresco (2,5 cm) picado (cerca de 2 colheres de sopa)

3 dentes de alho, fatiados finamente

Sal e pimenta-do-reino

¼ xícara de missô branco

½ xícara (chá) de leite de coco

1 filé de salmão (cerca de 700 gramas), cortado em pedaços de 5 cm

140 gramas de espinafre (cerca de 5 xícaras compactado)

1 colher (sopa) de suco de limão fresco, mais gomos de limão para servir

Arroz cozido na panela a vapor (de preferência do tipo jasmim ou basmati, para acompanhar)

¼ xícara (chá) de manjericão fresco picado

¼ xícara (chá) de coentro fresco picado

Modo de preparo