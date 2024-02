Receita vegetariana de espaguete com couve e nozes fica pronta em 30 minutos

The New York Times

Nozes ligeiramente tostadas e temperadas formam uma cobertura crocante para este simples, mas saboroso espaguete.

A receita leva uma boa quantidade de couve, refogada em azeite com alho e pimenta, que dá um sabor vivo para a verdura. Você não precisa escaldar a couve antecipadamente. Use a água do macarrão com amido para fazer com que as folhas fiquem macias.

Finalize o prato com uma generosa quantidade de queijo pecorino (feito de leite de ovelha), que combina bem com a couve e as nozes. Caso não tenha pecorino, use parmesão. Veja como fazer.

Espaguete com couve e nozes. Refeição estilizada por Simon Andrews - David Malosh/The New York Times

Rendimento: 4 a 6 porções

Tempo total: 30 minutos

Ingredientes:

1 xícara de nozes, picadas em pedaços médios

⅓ xícara de azeite extra-virgem, mais conforme necessário

Sal e pimenta-do-reino

6 dentes de alho grandes, picados

¼ a ½ colher de chá (ou a gosto) de flocos de pimenta-calabresa

2 maços de couve crespa ou 3 maços de couve toscana (ou cavolo nero), com talos removidos e folhas picadas em pedaços de 3,75 cm

450 gramas de espaguete

1 limão grande, cortado ao meio

Queijo pecorino ou parmesão ralado, para servir

Modo de preparo