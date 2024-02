Veja receita de frango marinado que combina com tudo (ou quase)

The New York Times

Peito de frango desossado e sem pele é um corte popular por sua versatilidade e por ser magra. Mas saber como temperar e cozinhar corretamente é essencial.

Quando se trata de assar, uma rápida marinada garante que a carne fique macia, úmida e bem temperada. Mas não deixe o peito por mais de 2 horas nessa mistura, porque o sal pode afetar negativamente a textura da carne.

Peito de frango feito no forno - Christopher Testani/The New York Times

O resultado é delicioso, mas o frango também faz bonito cortado em cubos ou desfiado e misturado em saladas, sopas ou qualquer receita que peça carne de aves cozida.

Sinta-se à vontade para trocar as ervas secas e especiarias aqui por suas misturas de temperos favoritas –apenas use cerca de 1 e ½ colher de chá de tempero no total para cada peito e esteja atento ao sal se ele estiver incluído na mistura.

Com rendimento de até quatro porções, a receita leva ao menos 1 hora e 15 minutos para ficar pronta.

Ingredientes

4 peitos de frango desossados e sem pele (340 gramas cada)

2 colheres (sopa) de sal

Azeite extra-virgem para regar

4 colheres (chá) de orégano seco

4 colheres (chá) de alho em pó (se não tiver, use o alho em pasta)

4 colheres (chá) de páprica doce (opcional)

Pimenta-do-reino a gosto

Como fazer

1. Em uma tigela grande, misture 4 xícaras de água em temperatura ambiente e o sal. Mexa até que o sal esteja dissolvido. Adicione os peitos de frango, certificando-se de que estejam completamente submersos. Deixe na marinada por pelo menos 30 minutos ou até no máximo 2 horas. Depois, cubra e leve à geladeira (caso for marinar por mais de 30 minutos).

2. Pré-aqueça o forno a 220º graus e forre uma assadeira ou refratário grande com papel manteiga. Enquanto o forno aquece, retire os peitos de frango da marinada e seque-os com papel toalha, descartando a marinada. Coloque o frango na assadeira preparada. Regue com azeite, virando o frango para que ambos os lados fiquem cobertos. Polvilhe com o orégano seco, alho, páprica e um pouco de pimenta-do-reino.

3. Asse por 20 a 25 minutos, de forma que fique levemente dourado por fora. Deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar o frango e servir.