Veja receita vegetariana de curry de lentilha com batata-doce cheia de especiarias

The New York Times

Neste prato vegetariano inspirado no dal indiano, as lentilhas são cozidas com uma mistura aromática de especiarias —gengibre fresco, açafrão, pasta de curry vermelho e pimenta— e depois cozidas em leite de coco até ficarem macias.

Curry vermelho de lentilhas com batata-doce e espinafre - Linda Xiao/The New York Times

Dourar as batatas-doces antes de cozinhá-las com as lentilhas realça sua doçura, equilibrando o sabor da pimenta e da pasta de curry, enquanto o espinafre adicionado antes de servir traz um sabor fresco.

Sirva sobre arroz branco ou integral cozido no vapor, ou com pão sírio torrado.

A receita rende de 4 a 6 porções e leva 1 hora para ficar pronta.

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 batatas-doce médias, descascadas e cortadas em cubos

1 cebola picada

3 colheres de sopa de pasta de curry vermelho tailandês

3 dentes de alho, picados

1 colher (sopa) de gengibre fresco descascado e ralado

1 pimenta vermelha cortada ao meio, sementes e nervuras removidas, e depois picada

1 colher (chá) de açafrão em pó

1 xícara de lentilhas vermelhas, enxaguadas

4 xícaras (chá) de caldo de legumes

2 colheres (chá) de sal

1 lata de leite de coco integral

1 saco de espinafre

1/2 limão espremido

Folhas de coentro fresco para servir

Flocos de coco sem açúcar torrados para servir (opcional)

Preparo

1. Em uma panela grande, aqueça 2 colheres de sopa de azeite de oliva em fogo médio-alto. Adicione as batatas-doces e cozinhe, mexendo ocasionalmente, até dourarem por completo, de 5 a 7 minutos. Transfira as batatas-doces douradas para um prato e reserve.

2. Adicione a colher de sopa restante de azeite de oliva na panela e ajuste o fogo para médio-baixo. Coloque a cebola e cozinhe, mexendo até ficar translúcida, de 4 a 6 minutos. Adicione a pasta de curry, alho, gengibre, pimenta e açafrão e cozinhe até ficar perfumado, cerca de 1 minuto.

3. Adicione as lentilhas, caldo, sal e batatas-doces douradas na panela e leve para ferver em fogo alto. Reduza o fogo e deixe ferver, sem tampar, mexendo até as lentilhas ficarem macias, de 20 a 25 minutos.

4. Adicione o leite de coco e deixe ferver, mexendo até o líquido reduzir e as lentilhas ficarem cremosas e desmanchando, de 15 a 20 minutos.

5. Adicione o espinafre e mexa até murchar, de 2 a 3 minutos. Fora do fogo, adicione o suco de limão e tempere com sal a gosto.

6. Divida em tigelas rasas e cubra com coentro e flocos de coco, se desejar.