Almoço de Macron no Itamaraty tem coxinha, galinhada, pirão e moqueca

São Paulo

O presidente francês Emmanuel Macron será recebido, nesta quinta-feira (28), em um almoço na sede do Itamaraty com direito a miniacarajé, coxinha, crispy de picanha, moqueca, galinhada e pirão.

Camarão laqueado com palmito pupunha servido em almoço em homenagem a Emmanuel Macron no Itamaraty - Divulgação

O menu, que homenageia biomas brasileiros, é assinado pela chef Morena Leite, do restaurante e instituto Capim Santo, ao lado de Dante e Kafe Bassi, que comandam o restaurante Manga, em Salvador.

O almoço começa com petiscos como miniacarajé com vatapá de frutos do mar, coxinha de batata-doce com galinha d’angola e crispy de picanha. A entrada é camarão laqueado com palmito pupunha.

Cinco pratos principais serão servidos em um bufê que tem, entre as opções, moqueca de ovo com arroz de coco e farofa de beiju. Além da receita, há também robalo assado com banana-da-terra e pirão de caranguejo; ravióli de tapioca com queijo serra da Canastra; galinhada com mini-arroz e pequi; e ancho na brasa com rúcula selvagem.

Receita de coxinha da chef Morena Leite - Divulgação

"É algo simples e original, que representa nossa gastronomia. Estamos animados em poder mostrar nossa cozinha rica, simples e com muita tropicalidade. Nos inspiramos em biomas do Brasil", diz Morena Leite em mensagem.

Para encerrar, a sobremesa é um musse feito com a fruta do cacau.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que antes havia se reunido com Macron no Palácio do Planalto, também estará presente no almoço.

A visita à capital federal encerra uma viagem de três dias que o presidente Macron fez pelo Brasil. Ele foi a Belém (PA), Itaguaí (RJ) e São Paulo (SP). Lula acompanhou-o nas duas primeiras cidades.