Conheça receita simples de creme de cogumelo-de-paris para carnes e macarrão

São Paulo

Esta é a edição da Menu, a newsletter da Folha com dicas de restaurantes, receitas e o que mais você precisa saber sobre gastronomia. Ela chega antes para assinantes premium. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:



Das várias formas de preparar cogumelos-de-paris na cozinha, o creme é uma opção que apresenta muitas funcionalidades.



Ao bater o champignon com ingredientes que mesclam acidez e gordura, cria-se um molho grosso ou líquido, a depender do prato desejado.

Creme de cogumelo - Pexels

Funciona como cobertura de carnes assadas ou grelhadas, como filé mignon, o que ajuda a variar o preparo do animal. Também serve de aperitivo para molhar pães, nachos ou torradas.



Na sua versão mais líquida, a receita vira molho branco de macarrão com sabores mais complexos.



A seguir, mostro como acrescentar o prato ao seu arsenal gastronômico pessoal. A receita fica melhor com cogumelo-de-paris, mas também funciona com shimeji ou shitake.



Fácil de fazer e com ingredientes acessíveis, leva 30 minutos para ficar pronto, rendendo de 4 a 5 porções.

Ingredientes

1 bandeja de cogumelo-de-paris, cerca de 500g, cortados

1 creme de leite

½ cebola

2 dentes de alho

3 colheres (sopa) de parmesão

½ copo de vodka ou vinho

Duas colheres (sopa) de manteiga

Duas pitadas de pimenta-do-reino

3 colheres (chá) de sal

Como fazer

1. Antes de tudo, limpe os cogumelos com papel toalha, tirando quaisquer sujeiras.



2. Corte a cebola e o alho e depois refogue na manteiga em uma panela. Então coloque os cogumelos cortados e tempere com sal e pimenta-do-reino. Espere dourar.



3. Mexa os cogumelos por 7 minutos em fogo médio-alto para então colocar o vinho ou a vodca para dar mais gosto aos ingredientes. Deixe evaporar o líquido para depois acrescentar o creme de leite.



4. Agora misture bem por 5 minutos e bata a mistura no liquidificador, mas cuidado com o líquido quente. Uma vez homogêneo, retorne o creme para a panela.



5. Ferva por mais alguns minutos para engrossar, então acrescente o parmesão. Experimente e corrija o sal, se necessário.



Dica

Se for utilizar o creme como molho branco, vale colocar um pouco mais de água para não ficar muito grosso. Agora, se for colocar em cima de alguma carne grelhada, ele pode estar um pouco mais denso. Gelado, o creme também funciona para espalhar no pão ou mergulhar nachos.