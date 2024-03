Noma, um dos melhores restaurantes do mundo, cumpre temporada no Japão

São Paulo

O restaurante dinarmaquês Noma –eleito o melhor do mundo pelo 50 Best em 2010, 2011, 2012, 2014 e 2021– cumpre temporada novamente no Japão, a partir de outubro, sob o comando do chef René Redzepi. O período de residência acontece entre os dias 8 de outubro e 18 de dezembro, no Ace Hotel, em Kyoto.

Pratos do chef René Redzepi (à esquerda, maçã com groselha e erva, e, ao lado, barriga de javali grelhada) - Instagram @nomacph

A casa, que conta com três estrelas Michelin, explora ingredientes locais e o mundo natural. Neste ano, no outono, o Noma oferecerá experiências gastronômicas com produtos e sabores marcantes da estação. É a terceira vez que René Redzepi traz menus ao país. A última passagem aconteceu em 2023 e teve reservas esgotadas durante a primavera, florada das cerejeiras, no hemisfério norte.

Os detalhes para as reservas para a temporada de 2024 serão divulgadas na newsletter do restaurante, um boletim informativo enviado por e-mail, na terça-feira, 14 de maio. Para realizar o cadastro, é necessário se inscrever antecipadamente pelo site.

Para os serviços de almoço e jantar, as reservas para o Noma Kyoto são realizadas apenas como um pacote pré-pago, incluindo menu, harmonizado com bebida alcoólica ou não alcoólica, além de água e chá ou café. O preço é de aproximadamente R$ 4500 (840€) e mais 10% de taxa de serviço por pessoa. Após a conclusão do pedido, não será possível alterar a hora ou a data da reserva.

Os almoços serão realizados três vezes por semana, de terça a quinta-feira, com o jantar disponível de segunda a quinta-feira. Também é possível fazer as reservas juntamente com um pacote de acomodação no Ace Hotel Kyoto, mas o contato para mais informações e valores deve ser feito com a administração do hotel.