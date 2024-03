Folha Prova: veja sete bons ovos de Páscoa por menos de R$ 150 que valem a pena

São Paulo

No primeiro trimestre, os ovos de chocolate ganham as prateleiras de supermercados, shoppings e lojas artesanais, se tornando indispensáveis na mesa de muitos brasileiros –adultos ou crianças.

No Folha Prova, a tarefa de degustar ovos de Páscoa às cegas avaliou a produção de quase 40 chocolates na temporada deste ano. Os participantes somente tiveram apenas às descrições dos produtos, permitindo que avaliassem sua qualidade sem influência das marcas.

Os produtos foram divididos em quatro categorias: amargos e meio amargos, ao leite, brancos e recheados. Foram considerados o entrosamento e a proporção dos ingredientes, a qualidade do chocolate e a quantidade de açúcar.

Com a projeção de preços em alta, veja a seguir seleção de marcas de ovos de Páscoa que participaram da degustação e pesam menos no bolso. Os ovos de Páscoa têm valores entre R$ 32 e R$ 125.

Equipe de jornalistas da Folha e especialistas realizam prova e degustação de ovos de Páscoa na sede do jornal - Gabriel Cabral/Folhapress

Um conjunto específico de jurados participou de cada mesa, mas todas tiveram a participação de três especialistas. São eles: Brenda Freitas, confeiteira do restaurante Maní; Rhaiza Zanetti, chef de confeitaria do restaurante Tuju; e Maurício Marques Lopes Filho, professor de gastronomia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Três jornalistas da Folha que são consumidores desses produtos se juntaram a eles em cada categoria.

A seção Folha Prova oferece ao leitor um guia de compras e já avaliou produtos como vinho branco, azeites, creme de avelã, pão de queijo congelado e panetones. O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia os pontos fortes e fracos dos produtos.



Danke (R$ 32,90)

Simples e bem feito. Essas são as características apontadas pelos jurados para descrever o ovo da brasileira Danke, feito com cacau de uma rede de agricultores familiares paraenses. O produto leva apenas chocolate ao leite e é acrescido de mini ovinhos. Brenda Freitas, chef-confeiteita, Gabriel Moreno e Nadine Nascimento, jornalistas da Folha, afirmam que o modelo é mais básico, mas elegante e bem produzido.

R$ 32,90 (124 g), em dankecacau.com.br. Também em redes de supermercado

Pão de Açúcar (R$ 45,90)

A versão da rede de supermercados é um meio ovo com recheio de bolo de chocolate, creme de avelã e musse de frutas vermelhas, decorado com amoras, morangos e mirtilos. Para Patrick Fuentes, também jornalista, a composição mais parece um bolo do que um ovo de Páscoa. Por outro lado, os três especialistas concordaram que a massa do recheio estava úmida, fresca, macia e com boa apresentação. "Para um ovo de colher, me surpreendeu", diz Rhaiza Zanetti.

R$ 45,90 (400g).R. Maria Antônia, 42, Vila Buarque. Outras lojas em paodeacucar.com

Cacau Show (R$ 79,99)

O ovo feito apenas com chocolate branco da La Creme, linha mais premium da marca, é a opção de melhor custo-benefício, segundo a avaliação dos jurados. O doce não se mostrou enjoativo, é bem feito e tem brilho, diz Maurício Lopes, professor de gastronomia da Mackenzie. A chef-confeiteira Rhaiza Zanetti, no entanto, observou um sabor que lembrava leite em pó na composição.

R$ 79,99 (360 g). R. Coelho Lisboa, 378, Tatuapé, região leste. Outros endereços em cacaushow.com.br

Baci com avelãs (R$ 99,97)

O ovo de chocolate ao leite leva crocantes de avelãs caramelizadas em sua composição e também traz bombons ao leite. As avelãs equilibram bem com a doçura do chocolate, segundo Brenda Freitas. Para Maurício, a proposta da marca italiana é bem feita.

R$ 99,97 (255 g), em bistek.com.br

Lindt (R$ 109,90)

A escolha favorita dos avaliadores, o ovo tem casca fina, além de ser fácil de quebrar nas mãos, e derreter na boca. Também acompanha trufas de chocolate suíço ao leite. "Esse chocolate não tem a questão de ser gorduroso. É bem apresentado, não é muito espesso e é fácil de comer", destaca Gabriel Moreno. Brenda afirma que a casca do ovo é elegante e tem brilho, resultado do processo de fabricação feito corretamente.

R$ 109,90 (260 g). Shopping Eldorado - av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste. Outros endereços em lindt.com.br

Kopenhagen (R$ 134,90)

Logo de cara, os jurados identificaram a marca pela presença de tabletinhos de língua de gato na casca e no interior do ovo, uma das linhas mais populares da marca. O consenso, porém, é que se esperava mais do chocolate. "Acho que o resultado esteve um pouco abaixo do que a marca costuma entregar", afirma Nadine Nascimento.

R$ 134,90 (276g). Av. Braz Leme, 2.028, Santana, região norte. Outros endereços em kopenhagen.com.br

Luzz (R$125)

A combinação de chocolate 71% cacau com a fruta amazônica agradou. "Achei uma delícia, apesar de não ser fã de cupuaçu", diz Marcelo Azevedo. O produto, bem feito na avaliação dos degustadores, tinha pedacinhos da fruta incrustados no interior do ovo. "Gerou uma explosão de sabores", afirma a jornalista Silvia Rodrigues. Para Rhaiza Zanetti, a acidez e a textura do chocolate estavam boas, mas as lascas de cupuaçu de snack estavam duras.

R$125 (250 g) em luzzcacau.com.br