Aprenda a preparar salada de grão-de-bico com bacalhau

Versátil, o grão-de-bico vai muito além do homus na cozinha. Pode ser usado para fazer saladas com bacalhau, carne desfiada, peito de frango e, claro, legumes assados.

Salada de bacalhau com grão-de-bico - Eduardo Knapp/Folhapress



Abaixo, veja receita do CozinhAÍ adaptada pelo chef Maurício Lopes, da Escola Wilma Kövesi de Cozinha. Ela pode funcionar com o que você tiver na sua geladeira: carne desfiada, peito de frango e, claro, legumes assados.

Para temperar, use colheradas de coalhada, cebola caramelizada, limão-siciliano, ervas (coentro, hortelã, cebolinha) e especiarias como cominho, páprica e canela.

Salada de grão-de-bico com bacalhau

Preparo: 20 minutos + 3 horas para dessalgar

Rendimento: 4 porções (como acompanhamento)

Ingredientes

• 400 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado

• 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido

• 1 cebola-roxa picada em tiras finas

• 1 pimentão vermelho e 1 pimentão amarelo picado em cubos, sem a parte branca

• ½ xícara (chá) de azeitonas pretas fatiadas

• Salsinha e cebolinha a gosto

• Vinagre balsâmico (opcional) ou limão

• Sal e pimenta-do-reino

Preparo

• Para dessalgar o bacalhau, lave-o bem, retirando o excesso de sal e deixe de molho em água gelada por ao menos 3h. Escorra a água e reserve o peixe

• Ferva água suficiente para cobrir o peixe em um bowl, acrescente-a ao bacalhau, tampando o recipiente por 10 minutos. Isso ajuda a cozinhar o peixe mantendo a suculência

• Escorra o bacalhau, regue com azeite e desfie com ajuda de dois garfos (segure com um e puxe com outro), deixando em lascas grossas

• Aqueça a frigideira em fogo médio-alto sem gordura. Depois de alguns segundos coloque azeite e acrescente os pimentões e a cebola. Salteie por menos de um minuto

• Acrescente ao bowl do bacalhau, tempere com azeite, vinagre ou limão, pimentado-reino, salsinha e cebolinha a gosto