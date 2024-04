Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 na Ferrari, lança marca de sorvetes na Itália

São Paulo

Charles Leclerc, piloto da Scuderia Ferrari na Fórmula 1, lançou sua própria marca de sorvetes na Itália. A informação foi divulgada pelo monegasco em seu perfil no Instagram nesta semana.

A marca utiliza as três primeiras letras do sobrenome do atleta e é intitulada Lec. O projeto foi desenvolvido com Nicolas Todt, empresário de Leclerc, Guido Martinetti e Federico Grom, ambos especialistas em sorvetes.

Charles Leclerc, da Ferrari, em coletiva de imprensa no Grande Prêmio da Austrália de 2024 - Reuters

"É uma nova aventura para mim, envolvendo algo que sempre amei e sou muito apaixonado. Sorvete sempre foi uma grande parte da minha vida", explicou o atleta em vídeo publicado nas redes sociais.

Grande fã da guloseima, o piloto contou que a ideia é oferecer produtos mais saudáveis e com menos calorias, já que precisa seguir uma dieta específica para um bom desempenho em sua carreira esportiva.

Baseado no slogan "por que resistir?", Lec estreia com cinco sabores disponíveis para venda em redes de mercados italianos: crocante de chocolate, caramelo salgado, pistache, baunilha e caramelo com amendoim. As porções variam entre 335 e 399 calorias –no mínimo, 32% a menos do que a média dos sorvetes mais vendidos no país, de acordo com a União Alimentar Italiana.

Da esq. para a dir.: Nicolas Todt, Guido Martinetti, Charles Leclerc e Federico Grom - Divulgação

"Tive uma equipe incrível ao meu lado, mas meu foco principal continua sendo ser o melhor piloto do mundo na pista. O conceito não é somente para Charles, um atleta contando calorias, mas para todos", disse Leclerc, agora empresário no ramo da confeitaria.

Ainda não há informações se a marca expandirá sua produção para o Brasil.