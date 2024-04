Descorchados, guia de vinhos da América do Sul, é lançado em SP e no Rio

São Paulo

Descorchados, publicação referência em vinhos sul-americanos, chega a sua 26ª edição em 2024. Neste ano, o guia traz mais de 4.000 rótulos degustados e produzidos em vinícolas da Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia. Os eventos de lançamento acontecem nesta terça (9) e quinta (11), em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. Os ingressos já estão esgotados.

De acordo com a atual versão publicada, as indicações foram marcadas pela forte presença de vinhos brancos, com destaque para os andinos, de Mendoza, na Argentina, e os atlânticos, de Garzón, no Uruguai. No Brasil, o guia ressalta os tintos ligeiros.

Segundo o autor, o jornalista e crítico Patricio Tapia, também merecem atenção tintos que voltam ao passado no Chile, com menor quantidade de álcool e intervenção, e o auge da Garnacha do país. Na Bolívia e no Peru, para ele, há surpresas.

Pela primeira vez, alguns rótulos alcançaram a nota máxima na avaliação. Os vinhos argentinos Zuccardi Finca Piedra Infinita Supercal e Catena Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae, ambos da safra 2021, foram classificados com 100 pontos.

A publicação, realizada em espanhol, inglês e português, é distribuída na América Latina, mas também em países como Estados Unidos, México e China. O Descorchados surgiu em 1999 como uma seleção dos melhores vinhos do Chile, país de seu escritor. Rótulos argentinos foram acrescentados à seleção em 2006 e uruguaios na edição de 2014.