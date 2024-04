SP recebe terceira edição do Mundial do Queijo em abril; veja como visitar

São Paulo

A região oeste capital paulista recebe a terceira edição do Mundial do Queijo, entre os dias 11 e 14 de abril, no teatro B32, na avenida Faria Lima. O evento, que acontece no Brasil a cada dois anos, conta com programações direcionadas a profissionais do setor de laticínios, comerciantes, chefs e consumidores finais.

Promovido pela SerTãoBras, associação brasileira de produtores de queijos artesanais, e realizado em parceria com a Guilde Internationale des Fromagers, uma das maiores associações de queijeiros do mundo, o programa traz três competições nacionais (Melhor Queijeiro do Brasil, Melhor Queijista do Brasil e Melhor Fondue do Brasil) e um internacional (Concurso de Queijos e Produtos Lácteos).

Queijos criados no concurso de Melhor Queijeiro do Brasil 2022, com ingredientes brasileiros - Divulgação

Segundo os organizadores, neste ano, a categoria de disputa mundial espera receber cerca de 2.000 itens participantes, como queijos, iogurtes, doces de leite e coalhadas. Os vencedores serão divulgados na sexta-feira (12) à noite.

Dentre as atrações, também há shows musicais e uma feira de queijos, bebidas e alimentos produzidos de forma artesanal. São esperados mais de 100 produtores nos estandes que estarão dispostos na área externa do teatro. Há opções feitas com leite de vaca, cabra, ovelha e búfala, em variedades frescas, curadas (em câmaras de maturação ou cavernas subterrâneas), por exemplo. O público tem acesso gratuito.

A agenda também inclui atividades técnicas e apresenta conferências, palestras, minicurso com especialista, além de degustações comentadas no programa Via Láctea. Os horários das atrações e formulários para inscrições estão disponíveis no site.

O Mundial do Queijo no Brasil teve sua primeira edição em 2019, em Araxá (MG), e ocorre de forma alternada com a edição de Tours, na França, desde então. Laurent Dubois, Dominique Bouchait e Arnaud Sperat Czar são alguns dos nomes já confirmados como jurados dos concursos.

TERCEIRO MUNDIAL DO QUEIJO NO BRASIL

Teatro B32 - R. Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi, região oeste. De 11 a 14 de abril. Mais informações em mundialdoqueijodobrasil.com