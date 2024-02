Veja receita leve e rápida de camarão salteado para fazer bonito no feriado

The New York Times

Em 2005, Julia Moskin escreveu um excelente artigo sobre woks —panela utilizada na culinária asiática—, afirmando que é o melhor tipo de utensílio para cozinhas americanas.

Esta receita, adaptada do livro de Grace Young, "O Sopro de uma Wok", foi publicada junto com o artigo. É simples, fresca e rápida. Cozinha em menos de 5 minutos, então comece a preparar o arroz enquanto limpa o camarão e pica o gengibre, alho e cebolinha.

Rende de duas a quatro porções.

Camarão salteado com ervilhas tortas e gengibre - Ryan Liebe/The New York Times

Ingredientes

1 ½ colher (sopa) de sal

colher (sopa) de sal 500g de camarão grande, descascado e limpo

⅓ xícara de caldo de frango

xícara de caldo de frango 2 colheres (chá) de vinho de arroz ou xerez seco

1 ½ colheres (chá) de molho de soja

colheres (chá) de molho de soja 1 ½ colheres (chá) de amido de milho

colheres (chá) de amido de milho ¾ colher (chá) de açúcar

⅛ colher (chá) de pimenta branca moída

3 colheres (sopa) de óleo vegetal

2 colheres (sopa) de alho picado

1 colher (chá) de gengibre picado

170g de ervilhas-tortas, sem fios, lavadas e secas

1 cebolinha picada

Preparo

1. Em uma tigela grande, misture 2 xícaras de água fria e 1 colher de sopa de sal, mexendo até que o sal esteja dissolvido. Adicione o camarão e deixe descansar por 5 minutos. Enxágue o camarão em água corrente fria e seque com papel toalha.

2. Em outra tigela, misture o caldo, o vinho, o molho de soja, o amido de milho, o açúcar e a pimenta.

3. Aqueça uma wok em fogo alto. Para testar o calor, pingue algumas gotas de água na panela. Quando a água vaporizar em 2 segundos, a wok está quente. Adicione 1 colher de sopa de óleo ao redor das laterais da wok. Coloque o camarão, espalhando-os em uma única camada para que tenham contato com o metal quente. Salteie de 2 a 3 minutos ou apenas até ficarem rosados, mexendo com uma espátula. Adicione as 2 colheres de chá restantes de óleo, alho e gengibre, e salteie por 5 segundos. Adicione as ervilhas-tortas e o restante de ¼ colher de chá de sal, e salteie por mais 1 minuto.

4. Mexa a mistura de amido de milho, despeje-a ao redor das laterais da wok e deixe ferver. Salteie apenas até que o camarão esteja cozido e o molho tenha engrossado, cerca de mais 30 segundos. Adicione a cebolinha e sirva imediatamente.