Conheça o balcão que ganhou uma estrela Michelin servindo tacos no México

São Paulo

Na Cidade do México, capital em que a lista de bons restaurantes é extensa, uma portinha que serve tacos para engravatados, vendedores, estudantes e turistas se destaca pelo movimento em uma rua comercial.

Sucesso local, a Taquería El Califa de León ganhou repercussão mundial ao receber uma estrela do Guia Michelin, publicado pela primeira vez no México em maio deste ano.

Tacos da El Califa de León, na Cidade do México, que ganhou uma estrela do Guia Michelin - Gustavo Graf/Reuters

Comer de pé uma tortilha de milho recém-feita apoiado só no balcão pode ser o mais perto que se experimenta da relação próxima que o mexicano tem com a própria comida —em uma cidade em que a lenda urbana diz que você, turista, vai passar mal em algum momento de tanto se entupir de comidas que seu estômago nunca viu.

O endereço minúsculo que existe há mais de meio século despertou atenção ao aparecer no guia francês, em geral mais associado a restaurantes de luxo, com estrutura e serviços gourmetizados, na ausência de palavras mais adequadas. Ainda que o Michelin insista em dizer que esses elementos não são critérios em sua avaliação, esse tipo de restaurante costuma ser maioria em sua seleção.

A estrela recebida pela Taquería El Califa de León significa, na métrica do guia, "uma cozinha requintada". A distinção foi dada especificamente para o taco gaonera, chamado de "excepcional".Especialidade da casa, seu nome é uma homenagem ao toureiro mexicano Rodolfo Gaona, conhecido por "el califa de león" na arena —apelido que batizou a taqueria.

"O filé de carne bovina finamente fatiado é cozido na hora com maestria, temperado apenas com sal e um toque de limão. Ao mesmo tempo, um segundo cozinheiro prepara as excelentes tortilhas de milho ao lado. A combinação resultante é elementar e pura", diz a justificativa do Guia Michelin.

Depois de pedir, o taco sai em minutos e é interessante observar a rapidez de quem prepara a carne na chapa ao lado de outro funcionário que faz na hora uma tortilha amarelinha que é uma verdadeira atração.

Além do taco gaonera, o resto do menu se resume a taco de bife, de costeleta de porco e de costela de boi. Custam por volta de US$ 4,20 (cerca de R$ 21,60). Como diz o guia, a combinação simples é tão boa que não precisa de adicionais.

Dois molhos caseiros de cara convidativa estão ali, mas prove-os sabendo que são para os fortes. Coincidência ou não, depois de prová-los esta repórter passou mal e foi salva por dois dias de caldo brodo servido pelo hotel.

Na classificação do Michelin, uma estrela é dada a endereços que têm cozinha de alta qualidade e que valem uma parada. Duas estrelas são atribuídas quando há uma cozinha excelente "que vale a pena fazer um desvio". Não houve restaurante com a cotação máxima no México –assim como no Brasil, onde a seleção para Rio e São Paulo foi divulgada nesta semana.

Taquería El Califa de León

Av. Ribera De San Cosme 56, San Rafael, Cuauhtémoc, Cidade do México