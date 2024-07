Novo museu dedicado ao queijo é inaugurado em Paris

São Paulo

Em junho foi inaugurado o Musée du Fromage, ou ‘museu vivo do queijo’, em Paris, museu dedicado ao queijo, em sua maioria franceses, com degustações, loja e fabricação ao vivo dos queijos, se dedicando à história, processo de elaboração e aos lugares e paisagens ligadas aos produtos.

Visita no Musée du Fromage em Paris - @musee_vivant_du_fromage no Instagram

O projeto derivado do queijeiro Pierre Brisson fica no espaço de um antigo restaurante, em um edifício do século 17 no 4º distrito, na Île Saint-Louis, próximo a Catedral de Notre-Dame.

Dividido em quatro partes, a visita consiste em um passeio pelos processos do produto, iniciando com a cultura do queijo. A segunda parte aborda sua história, e logo em seguida a fabricação ao vivo por um queijeiro. A visita é finalizada com a degustação.

Além do museu, o espaço também tem uma área dedicada a cursos, uma adega destinada para oficinas de fabricação de queijos e uma loja com vinhos, cervejas e sucos.

Os ingressos estão disponíveis nos valores de 20 € (cerca de R$ 121) para adultos, 17 € para adolescentes de 12 a 17 anos e estudantes, e crianças de 5 a 11 anos pagam 13 € (R$ 78).

Musée du Fromage de Paris

39 rue Saint-Louis en l’Île, Paris, França. Ter. a dom., das 9h30 às 18h30. Ingressos disponíveis em musee-fromage-paris.com