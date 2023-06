Plano Diretor de SP: revisão é avanço ou retrocesso? TV Folha debate segunda-feira (19), às 15h

São Paulo

Desde que a revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo foi apresentada no dia 23 de maio, urbanistas e políticos se dividiram entre os que apoiam as mudanças propostas e os que as rejeitam. A votação na Câmara dos Vereadores está prevista para 21 de junho —em 1º turno, a revisão foi aprovada por 42 votos a 12.

Urbanistas criticam a proposta por abrir brechas para maior verticalização, mais vagas de garagem próximas ao transporte coletivo e isenção de taxa em dinheiro para construções acima do limite estabelecido.

Painel mostra aprovação em primeira votação da atualização do Plano Diretor de São Paulo, pela Câmara Municipal - Yuri Salvador - 31.mai.23/Rede Câmara

O Secovi-SP (sindicato das construtoras de São Paulo) diz que o plano visa a inclusão social, o que exige mais adensamento nas regiões estruturadas.



A TV Folha promove debate ao vivo no YouTube, nesta segunda-feira (19), às 15h, para discutir o tema. Para assistir, basta clicar no vídeo que estará neste texto e na home da Folha. Não é necessária inscrição prévia.



O novo plano será debatido pelo vereador Rubinho Nunes (União), presidente da Comissão de Política Urbana, e pela professora Bianca Tavolari, coordenadora do Núcleo de Questões Urbanas e do Observatório do Plano Diretor do Insper. A conversa será mediada pelo repórter da Folha Clayton Castelani.

O Plano Diretor orienta o crescimento do município. Implementado em 2014, na gestão de Fernando Haddad (PT), tem como horizonte temporal o ano de 2029. Em coluna recente, Rubinho Nunes (União) chamou de "infantilidade" o protesto de urbanistas contra a verticalização. Já Guilherme Boulos (PSOL) opinou que a revisão é um "ataque" à versão original do Plano Diretor.